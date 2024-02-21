Cumhur'un küçük ortağından eski ortağa sert tepki: Özür dile

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici, Erbakan'ın "BBP'nin anketlerde binde 6-7 oy aldığını ve kendilerine de aynı teklifin yapıldığını" iddia etmesine kızdı ve özür dilemesini istedi.

Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlenen bir basın toplantısında konuştu.

Destici, gazeteci Murat Yetkin'in Yeniden Refah Partisi Başkanı Fatih Erbakan ile yaptığı röportajda partisi hakkında söylediklerine ilişkin bir soruya şöyle cevap verdi:

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIK"

Biz Yeniden Refah Partisi'ni kardeş partimiz olarak görüyoruz. Bizim gösterdiğimiz hassasiyeti, Yeniden Refah Partisi'nin başkanından da beklerdik, ama olmadı.

"BU SÖZLERİ GERİ ALSIN"

Bizi hayal kırıklığına uğrattı. Aldığımız oyu doğru söylemesi gerekirdi, yüzde 1 oy aldık, yüzde 1 diyebilirdi. Biz Sayın Erbakan'ın dilinin kaydığını düşünmek istiyoruz. Bu yüzden de camiamızdan, üyelerimizden bizden özür dilemesini ve bu sözlerini geri almasını bekliyoruz.

Mayıs 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın bir parçası olarak ama BBP listesinden giren Mustafa Destici, İstanbul 1. Bölge'de yüzde 1 oy alarak meclise giremedi.

"BİNDE 6-7 OYUMUZ VAR"

Önceki seçimlerde Cumhur İttifakı'na destek olan ancak gelecek yerel seçimlerde AKP ile iş birliği yapmayı reddeden Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, gazeteci Murat Yetkin'e verdiği demeçte şunları söyledi:

"AKP'NİN YEDEK LASTİĞİ OLAMAYIZ"

"Bize belediye başkanı veya meclis üyesi adaylığı değil, sadece 2-3 belediye meclisi üyeliği teklif ettiler. BBP'nin anketlerde binde 6-7 oy aldığını söylüyorlar ve bize de aynısını teklif ediyorlar."

Fatih Erbakan, ayrıca "Listelerimizi hazırladık. Geri çekilmemiz mümkün değil, eğer geri çekilirsek kendimizi inkâr etmiş oluruz. AK Parti'nin yedek lastiği olamayız." dedi.