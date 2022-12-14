Abdullah Avcı'dan Cüneyt Çakır'a: Beni pamuk yaptı

Abdullah Avcı, burada Cüneyt Çakır'la arasında geçen bir olayı anlattı.

Çakır'ın doğru iletişimde bulunan bir hakem olduğunu belirten Avcı, şunları söyledi:

"Bir anımı anlatayım. Başakşehir’in başındayken ligde Beşiktaş 7 puan önümüzdeydi. Bizi yenerlerse fark 10 puan olacaktı. Dakika 18, 3-0 öndeyiz. Bir pozisyona itiraz ettim. Cüneyt hoca koşarak bana doğru geldi, burnumun dibine kadar ilerledi. ‘Yeni tarzınız çok iyi olmuş ama itirazınızı pas geçiyorum’ dedi.

Kıyafetimden bahsediyor. Beyaz ayakkabı, lacivert pantolon, lacivert hırka giymiştim o gün. İşte bu çok güzel bir iletişim. Bir anda pamuk oldum. Maç bitene kadarda itirazda bulunmadım.”

Cüneyt Çakır ise şu ifadeleri kullandı:

“Abdullah hocamızı uyarmak için 50 metreden depar atıyorum. Koşarken uyarı kapsamında ne demeliyim diye düşünürken bir anda ‘Hocam çok şıksınız’ diye girdim konuya. Gergin ortam bir anda yumuşadı. Hakem-teknik adam ilişkisinde birbirimize anlayışla yaklaşmalıyız.”