14 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Abdullah Avcı'dan Cüneyt Çakır'a: Beni pamuk yaptı

Abdullah Avcı'dan Cüneyt Çakır'a: Beni pamuk yaptı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Türk hakemliğinin önemli ismi Cüneyt Çakır, İstanbul Okan Üniversitesi'nde katıldıkları söyleşide öğrencilerin sorularını cevapladılar. 

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 13:02
Takip Et

Cüneyt Çakır Abdullah Avcı'yı pamuk gibi yapmış

Abdullah Avcı'dan Cüneyt Çakır'a: Beni pamuk yaptı
+
Aa
-

Abdullah Avcı, burada Cüneyt Çakır'la arasında geçen bir olayı anlattı.

Çakır'ın doğru iletişimde bulunan bir hakem olduğunu belirten Avcı, şunları söyledi:

"Bir anımı anlatayım. Başakşehir’in başındayken ligde Beşiktaş 7 puan önümüzdeydi. Bizi yenerlerse fark 10 puan olacaktı. Dakika 18, 3-0 öndeyiz. Bir pozisyona itiraz ettim. Cüneyt hoca koşarak bana doğru geldi, burnumun dibine kadar ilerledi. ‘Yeni tarzınız çok iyi olmuş ama itirazınızı pas geçiyorum’ dedi.

Kıyafetimden bahsediyor. Beyaz ayakkabı, lacivert pantolon, lacivert hırka giymiştim o gün. İşte bu çok güzel bir iletişim. Bir anda pamuk oldum. Maç bitene kadarda itirazda bulunmadım.” 

Cüneyt Çakır ise şu ifadeleri kullandı:

“Abdullah hocamızı uyarmak için 50 metreden depar atıyorum. Koşarken uyarı kapsamında ne demeliyim diye düşünürken bir anda ‘Hocam çok şıksınız’ diye girdim konuya. Gergin ortam bir anda yumuşadı. Hakem-teknik adam ilişkisinde birbirimize anlayışla yaklaşmalıyız.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Uçakta doğum yapan kadın: Hamile olduğumdan haberim yoktu
1
﻿Uçakta doğum yapan kadın: Hamile olduğumdan haberim yoktu
﻿Uçakta doğum yapan kadın: Hamile olduğumdan haberim yoktu
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
2
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
3
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
﻿Şakkadanak Necmettin gökyüzünden dolar yağacak tarihi açıkladı. Bu seferde yağmazsa adın ‘Kabuzcu’ya çıksın Necmettin
4
﻿Şakkadanak Necmettin gökyüzünden dolar yağacak tarihi açıkladı. Bu seferde yağmazsa adın ‘Kabuzcu’ya çıksın Necmettin
﻿Şakkadanak Necmettin gökyüzünden dolar yağacak tarihi açıkladı. Bu seferde yağmazsa adın ‘Kabuzcu’ya çıksın Necmettin
﻿Yine tarikat, yine istismar... 3 çocuğa cinsel istismar, suçluya iyi hal indirimi
5
﻿Yine tarikat, yine istismar... 3 çocuğa cinsel istismar, suçluya iyi hal indirimi
﻿Yine tarikat, yine istismar... 3 çocuğa cinsel istismar, suçluya iyi hal indirimi
﻿6.7 büyüklüğünde olacak depremin yerini açıkladılar. Prof. Şener Üşümezsoy ve Prof. Hasan Sözbilir de bütün olarak kırılacak fayı söyledi
6
﻿6.7 büyüklüğünde olacak depremin yerini açıkladılar. Prof. Şener Üşümezsoy ve Prof. Hasan Sözbilir de bütün olarak kırılacak fayı söyledi
﻿6.7 büyüklüğünde olacak depremin yerini açıkladılar. Prof. Şener Üşümezsoy ve Prof. Hasan Sözbilir de bütün olarak kırılacak fayı söyledi
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
7
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
﻿TED Üniversitesi akademik personel alacak
﻿TED Üniversitesi akademik personel alacak
﻿TED Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Dişlere zarar veren 5 yiyecek
﻿Dişlere zarar veren 5 yiyecek
﻿Dişlere zarar veren 5 yiyecek
﻿Sahil kırmızı yosunla doldu 
﻿Sahil kırmızı yosunla doldu 
﻿Sahil kırmızı yosunla doldu 
﻿İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak
﻿İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak
﻿İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.