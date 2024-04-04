Cüneyt Çakır'ın durumu belli oldu

Kaynak: Fotospor
Cüneyt Çakır'ın durumu belli oldu
İsmi MHK Başkanlığı için geçen Cüneyt Çakır'a hakemlerin büyük bölümünün karşı çıktığı öğrenildi.

Bu sezon Süper Lig hakemleri, daha önce hiç karşılaşmadıkları kadar çok hakaret, saldırı ve baskıya maruz bırakıldı.

Neredeyse tüm kulüpler tarafından hedef gösterildiler ve TFF ile MHK'dan bekledikleri desteği alamadılar.

Gelecek sezon benzer durumlarla karşılaşmamak için birlikte hareket etme kararı aldılar.

Fotospor'un haberine göre Süper Lig hakemleri, Süper Kupa finalinde yabancı hakem atanmasını destekliyor ve bu durumu MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu ile TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye iletti.

CÜNEYT ÇAKIR OLMUYOR

Hakemler, İbanoğlu'nu 'etkisiz eleman' olarak gördüklerini ve yerine Ufuk Özerten ya da Zekeriya Alp'i tercih ettiklerini belirtti.

Cüneyt Çakır'ın MHK başkanlığına geçmesine karşı çıkan hakemler, bu iki ismi öne sürüyor.

Şu anda Gürcistan Futbol Federasyonu'nun MHK başkanı olan Çakır'ın, gelecek yıl için TFF tarafından MHK başkanlığına getirilmesi planlanıyordu.

Ancak son gelen bilgilere göre, üst düzeyden gelen 'istifa et' baskısı sonrası hakemler, yeni TFF başkanına MHK için Alp ya da Özerten'i önermeye hazırlanıyorlar.

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