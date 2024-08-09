Cüneyt Özdemir canlı yayından düştü. Bakanlığın gönderdiği linkleri VPN ile açınca...

Düzenleme: Serhat Ağa
Cüneyt Özdemir canlı yayından düştü. Bakanlığın gönderdiği linkleri VPN ile açınca...

Gazeteci Cüneyt Özdemir Ulaştırma Bakanlığı’nın kendisine gönderdiği Instagram linklerini açabilmek için VPN kullanınca canlı yayından düştü. Özdemir’in VPN kullanması yüzünden canlı yayından düşmesi dikkatleri üzerine çekti.

BTK’nın 2 Ağustos sabahında aniden aldığı karar ile Türkiye’de günlerdir Instagram’a erişim engeli uygulanıyor. Türkiye’nin günlerdir konuştuğu konu hakkında yayın yapan Cüneyt Özdemir canlı yayın sırasında yayından düştü.

Ulaştırma Bakanlığı, Instagram’ın işlediğini öne sürdüğü katalog suçlarından birkaçını Cüneyt Özdemir’e gönderdi. Türkiye’den yayın yapan Özdemir, bakanlığın kendisine gönderdiği Instagram linklerini açabilmek için cep telefonundan VPN uygulamasını açtı.

Bu sırada internet erişiminde ufak bir sorun olunca Özdemir canlı yayından düştü. Trajikomik durumu anlatan Özdemir ile gazeteci Kenan Taş arasında gülüşmeler yaşandı.

BAKANLIĞIN YOLLADIĞI LİNKLER

Cüneyt Özdemir, canlı yayınında Ulaştırma Bakanlığı’nın kendisine gönderdiği Instagram’da işlenen katalog suçlardan örnek linkleri açtı. VPN ile bakanlığın yolladığı linkleri açan Özdemir, suç işleyen sayfaların bahis sayfaları olduğunu ve takipçilerinin sayısının da hayli düşük olduğunu söyledi. Özdemir söz konusu durum hakkında “Pire için yorgan yakmaya benziyor” ifadelerini kullandı.

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INSTAGRAM NEDEN KAPANDI?

2 Ağustos tarihinde BTK tarafından alınan karar sonucunda Türkiye’den Instagram’a erişim engeli getirildi. Milyonlarca kullanıcı Instagram ve BTK’dan konu hakkında bir açıklama gelmedi. İlerleyen saatlerde BTK tarafından yapılan açıklamada Instagram’ın katalog suçları işlediği ve bundan dolayı kapatıldığı belirtildi.

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GERÇEK NEDEN BU MU?

BTK tarafından Instagram’ın kapatılma nedeni her ne kadar katalog suçları işlediği olarak gösterilse de sosyal medya kullanıcıları bu duruma pek inanmıyor. Sosyal medyada Instagram’ın kapatılma nedeninin, Hamas liderlerinden Haniye’ye yapılan taziye mesajlarının Instagram tarafından sansürlenmesi olarak gösteriliyor.

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INSTAGRAM AÇILACAK MI?

Milyonlarca kullanıcı popüler sosyal medya platformunun açılmasını bekliyor. Konu hakkında Meta şirketi ile hükümet yetkilileri arasında görüşmeler devam ediyor. Bakanlıktan yapılan son açıklamada taleplerinin çoğunun yerine getirildiği ve ciddi ilerleme kaydedildiği ifade edildi. Instagram’ın ne zaman açılacağına dair net bir tarih ise verilmedi.

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