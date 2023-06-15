Cüneyt Özdemir'den seçim gecesi itirafı 'Korktum söyleyemedim'

Türkiye'nin gündemini uzun süre meşgul eden cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Mayıs'ta ikinci tura kaldı.

Milyonlarca seçmen sandık başına gitti ve akşam saatlerinde sonuçları merakla bekledi. Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,18 oy alarak yeniden cumhurbaşkanı seçilirken Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47,82 oyda kaldı.

Gazeteci Cüneyt Özdemir ise Youtube hesabından yaptığı yayında seçim akşamı yaşadığı bir olayı anlattı. Özdemir, seçim günü saat 18.10'da Anadolu Ajansı'nın ilk verileri gönderdiğini belirtti. Ardından saat 18.25'te önüne bir kağıt geldiğini ve bu kağıtta "yüzde 52,5 Erdoğan kazandı, yüzde 47,5 Kılıçdaroğlu kaybetti" yazdığını ifade etti.

"LİNÇ YERİM DİYE KORKTUM"

Özdemir, bu sonuçları neden o akşam paylaşmadığını şöyle açıkladı: "Korktum, söyleyemedim. Gerçekten linç yerim diye korktum. Çünkü o anda herkes 'Anadolu Ajansı manipülasyon yapıyor' diye bağırıyordu. Ama ben önümdeki kağıda baktığımda gerçeği görüyordum."

"Bir dahaki seçimde göreceksiniz" diyerek devam eden Özdemir, artık ilk andan itibaren bütün şehirleri tek tek göstereceklerini söyledi.

Cüneyt Özdemir şu ifadeleri kullandı "Seçim gecesi 18:10 da Anadolu Ajansı sonuçları açıkladı. 8:25’te benim önümdeki kağıtta %52.5 Erdoğan kazandı, %47.5 Kılıçdaroğlu kaybetti vardı. Korktum söyleyemedim, linç yerim diye korktum. Ama bir daha ki seçimlerde göreceksiniz, ilk andan itibaren, artık test ettik bu iki seçimde de. Artık tüm sonuçları göstereceğiz sizlere.’’