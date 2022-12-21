Akkuyu Nükleer Santrali’nin yönetiminde tek Türk kalmadı. Cüneyt Zapsu görevinden ayrıldı.

Mersin’de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç (ANG) Santrali’ne ilişkin tartışmalar bitmiyor. Dün Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanan ilan ile oldukça önemli bir gelişme daha yaşandı. Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin kuruluşundan bu yana tek Türk yönetim kurulu üyesi Cüneyd Zapsu görevinden ayrıldı. Zapsu iki ay önce şirkete dava açmıştı.

Medysscope’un haberine göre; Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin 8 kişilik yönetim kurulunda değişiklik yaşandı. 5 Aralık 2025’e kadar görevine devam edecek kişilerin ve yönetime yeni atananların isimleri dün Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlandı. İlana göre şirketin kuruluşundan beri yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Cüneyd Zapsu’nun bu görevi sona verdi ve şirketin yönetim kurulunda hiç Türk kalmadı.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI DA DEĞİŞTİ

Ayrıca şirketin yönetim kurulu başkanı da değişti. Yönetim kurulu başkanı Anastasia Zoteeva yerine bu göreve önceki dönemde başkan vekilliği yapan Anton Dedusenko getirildi. Ancak bu değişiklikler henüz şirketin internet sitesine yansımadı.

ZAPSU ŞİRKETE DAVA AÇMIŞTI

Aslında Cüneyd Zapsu’nun istifa ettiği bir süredir konuşuluyordu ancak şirketten de kendisinden resmî bir açıklama yapılmamıştı. Şirkete dava açtıktan sonra istifa edip etmeği sorulan Zapsu, yanıt vermemişti. AKP’nin kurucularından ve AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınlığı ile bilinen Zapsu’nun avukatı Volkan Önkibar, 5 Ekim’de kaleme aldığı dava dilekçesinde, müvekkilinin “kamu yararını ilgilendiren konularına yönelik fiziki toplantı ve bilgi ve belgelere erişim talebinin” yerine getirilmemesi nedeniyle şirkete ihtarname gönderdiğini belirtmişti.

9. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde dava açan Zapsu, nükleer santrale kurulması planlanan radar sisteminin Türkiye’nin güvenlik stratejisi bakımından yaratabileceği sorunları dile getirdiği ve bu nedenle muhalefet şerhi koyduğunu, buna rağmen yönetim kurulunun bu kararı aldığını dava dilekçesinde ifade etmişti.

Zapsu ayrıca Akkuyu NGS projesinde yer alan IC İçtaş A.Ş.’nin sözleşmesinin 26 Temmuz’da feshedildikten sonra aynı şartlarda iki aydan kısa süre içinde yeniden projeye dahil edilmesinin şirkete yaklaşık 2 milyar dolara mal olduğunu söylemişti.

PROJEDEKİ TARTIŞMALAR

Akkuyu’da yaşanan bazı büyük çaplı krizler basına da yansımıştı. Yaz aylarında projede yer alan yerli şirketlerden IC İçtaş A.Ş.’nin sözleşmesinin feshedilmesi Akkuyu’da yaşananları yeniden gündeme getirmiş, 5 Ağustos’ta Soçi’ye giden Erdoğan ve Putin’in Akkuyu’daki ortaklık sorununun çözümü için görüştükleri de bildirilmişti.

Ardından İçtaş AŞ projeye geri dönse de tartışmalar sona ermedi. Yakın dönemlerde Akkuyu NGS’de görev alan binlerce Türk işçisinin inşaat alanına sokulmadığı kamuoyuna yansıdı. Maaşlarını alamayan işçilerin de eylemlere başlamasının ardından Akkuyu’daki inşaat çalışmaları durma noktasına geldi. Son olarak ise eski yönetim kurulu üyesi Cüneyd Zapsu’nun şirkete dava açması projede yaşanan sorunların tahmin edilenden de büyük olduğunu gösterdi.

SEÇİMLER HEDEFLENDİ

Projede yaşanan krizlere rağmen dört reaktörden oluşacak nükleer santralin ilk ünitesinin 2023’te, genel seçimlerden önce açılması hedefleniyor.