Çürük dişler öldürebilir. Uzmanlar uyarılarını sıraladı

Çürük dişler, sağlığımız için ciddi bir tehdit oluşturmaya devam ediyor ve birçok diş hekimi bu konuda hayati önem taşıyan uyarılarda bulunuyor.

Diş Hekimi Sait Pirbudak, çürük dişlerin ağızda vokal enfeksiyon kaynakları olarak kalp hastalıklarına, eklem romatizmalarına ve böbrek hasarına yol açan bakteriler ürettiğini belirtiyor.

Ayrıca, bilimsel ve tıbbi bilgilerden uzak geçici çözümlerin, uzun vadede vücuda ciddi zararlar verebileceğini ifade ediyor.

Diş Hekimi Metin Cingöz ise, diş çürüğünün insan sağlığı üzerindeki zararları hakkında bilgi verdi.

Diş çürüğü, dişlerin hastalığı olup, ağızdaki bakteri kaynaklarından biridir.

Diş çürüğü, sadece ağız sağlığını değil, genel sağlığı da ciddi şekilde etkileyebilir.

Ağızdaki çürük bölgedeki bakteriler vücuda yayılarak neredeyse tüm sistemleri olumsuz etkileyebilir.

Çürük dişler, enfeksiyon odağı haline gelerek kalp, böbrek, eklemler gibi organlarda ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Ayrıca mide rahatsızlıkları ve üst solunum yolu hastalıkları üzerinde de etkili olabilir.

Çürüklerin neden olduğu diş kaybı, besinlerin tam olarak çiğnenememesine ve dolayısıyla mideye ek yük binmesine yol açabilir.

Çiğnenmeden yutulan gıdalar, mideyi yorabilir ve obeziteye kadar giden sorunlara neden olabilir.

Diş çürükleri, şeker hastaları için de ciddi zararlar verebilir. Kan şekerindeki dengesizliklere yol açabilir, çünkü karbonhidratların sindirimi ağızda başlar ve dişlerin eksikliği, karbonhidrat sindiriminde aksamalara neden olabilir.

Araştırmalar, diş çürükleri, diş taşları ve ağızda kalan kronik enfeksiyon odağı olan köklerin kalp ve damar hastalıkları, erken doğumlar ve böbrek hastalıkları ile ilişkili olduğunu göstermişti.

Dişlerini düzenli olarak temizleten kişilerde kalp krizi ve felç riskinin azaldığı belirtilmektedir.

Bu nedenle, ağız sağlığımıza dikkat etmeli, özellikle şekerli gıdalardan kaçınmalı ve diş çürüklerini tedavi ettirmeliyiz. Dişlerimizi günde iki kez fırçalamalı ve altı ayda bir diş hekimine kontrole gitmeliyiz.

Diş Çürüğü Vücutta Hangi Hastalıklara Yol Açar?

Diş çürüğü, aşağıdaki hastalıkların oluşmasına neden olabilir:

• Kalp Rahatsızlıkları: Ağızdan giren bakteriler, damar tıkanıklıklarına, felce veya kalp krizine neden olabilir. Ağızda kalan bakteriler, kan yoluyla kalbe ulaşarak enfektif endokardite yol açabilir.

• Erken Doğum: Hamilelik sırasında diş problemleri olan annelerin bebekleri, prematüre doğabilir. Ağızdaki bakteriler plasentaya ulaşarak bebeği etkileyebilir ve erken doğuma neden olabilir.

• Diş Eti Hastalıkları: Ağız bakımının ihmal edilmesi, diş eti hastalıklarına yol açabilir. Bu hastalık, diş eti iltihabından diş kaybına kadar ilerleyebilir.

• Zatürre: Diş çürükleri, ağızdan giren bakterilerin akciğerlere ulaşarak zatürreye neden olabileceğini göstermektedir.

Ağız sağlığımızı korumak için düzenli diş bakımı ve hijyen alışkanlıklarımızı sürdürmeliyiz. Diş çürüklerinin tedavisi, genel sağlığımızın korunması için de önemlidir.