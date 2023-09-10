Çürük fındık için 73 yaşındaki kadına saldırdılar

Ordu'nun Gölköy ilçesinde yaşanan olayda, 73 yaşındaki Durdane Akyüz, "koruk" olarak bilinen içi boş fındık almaya gelen 3 kişinin saldırısına uğradı.

Çürük fındık için 73 yaşındaki kadına saldırdılar

Ali Yazan - Ordu / Yeniçağ

Gölköy ilçesi Bayıralan Mahallesi'nde meydana gelen olayın sebebi henüz bilinmiyor.

Tartışmanın büyümesi üzerine, saldırganlar arasından 2 kişi, yaşlı kadına saldırdı. Olayın haber alınmasının ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşlı kadın yüzüne aldığı darbeler sonucu yaralanarak Gölköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Durdane Akyüz'ün sağlık durumu iyi olduğu bildirildi. Saldırıya karışan 3 şüpheli ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor

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