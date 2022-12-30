30 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Ali Koç şaştı kaldı: Çürük raporlu hakem mi olur

Ali Koç şaştı kaldı: Çürük raporlu hakem mi olur

Galatasaray'ın deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta Sivas'ın iptal edilen golünün yankıları sürüyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tartışılan o pozisyonun ardından resmen isyan etti.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 20:19
Takip Et

Çürük raporu olan hakem Özdamar için flaş iddia: Nasıl hakemlik yapıyor

Ali Koç şaştı kaldı: Çürük raporlu hakem mi olur
+
Aa
-

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ali Koç, "Dünkü maçta nizami bir gol iptal edildi. Erden Timur 'kıyamet kopartılıyor' dedi. Evet kopartılıyor çünkü bu herkesi etkileyen bir olay. Herhangi bir hakem hatası değil. Ne hakem hatası ya memleket meselesi bu. Belki bahis şikesi dönüyor burada" diye konuştu ve şöyle devam etti:

"NASIL ÇÜRÜK"

Erkan Özdamar'ın askerlikle alakalı çürük raporu var. Birinin askere gitmekle alakası fiziki bir problemi varsa ki herkesin olabilir... Bu hakem nasıl hakemlik yapabiliyor? Dün 12 km üzerinde koştu. Bu iyi rakam. Bu arkadaşımız sezon başındaki hakemlik testini geçemiyor ve sakat olduğu ifade ediliyor."

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Milyonları ilgilendiriyor. EYT'de izin detayı
1
﻿Milyonları ilgilendiriyor. EYT'de izin detayı
﻿Milyonları ilgilendiriyor. EYT'de izin detayı
﻿Z kuşağı kararını verdi
2
﻿Z kuşağı kararını verdi
﻿Z kuşağı kararını verdi
﻿Psikolog Esra Ezmeci’nin cinsel istek artırıcı önerisine tepki yağdı. Ezmeci çok ayıp bir tavsiyede bulunmuştu
3
﻿Psikolog Esra Ezmeci’nin cinsel istek artırıcı önerisine tepki yağdı. Ezmeci çok ayıp bir tavsiyede bulunmuştu
﻿Psikolog Esra Ezmeci’nin cinsel istek artırıcı önerisine tepki yağdı. Ezmeci çok ayıp bir tavsiyede bulunmuştu
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
4
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
5
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
﻿Süleyman Soylu: Uyuşturucu bizim rotamızdan artık gelemiyor
6
﻿Süleyman Soylu: Uyuşturucu bizim rotamızdan artık gelemiyor
﻿Süleyman Soylu: Uyuşturucu bizim rotamızdan artık gelemiyor
﻿EYT'lilerle ilgili dikkat çeken anket
7
﻿EYT'lilerle ilgili dikkat çeken anket
﻿EYT'lilerle ilgili dikkat çeken anket
﻿Otomobilin çarptığı motosikletli çift hayatını kaybetti
﻿Otomobilin çarptığı motosikletli çift hayatını kaybetti
﻿Otomobilin çarptığı motosikletli çift hayatını kaybetti
﻿Aydın’daki patlamada gözaltı sayısı 10’a çıktı
﻿Aydın’daki patlamada gözaltı sayısı 10’a çıktı
﻿Aydın’daki patlamada gözaltı sayısı 10’a çıktı
﻿Mardin’de uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama
﻿Mardin’de uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama
﻿Mardin’de uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama
﻿İstanbul'da günbatımı. Manzaraya bakan gözlerini alamıyor
﻿İstanbul'da günbatımı. Manzaraya bakan gözlerini alamıyor
﻿İstanbul'da günbatımı. Manzaraya bakan gözlerini alamıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.