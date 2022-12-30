Ali Koç şaştı kaldı: Çürük raporlu hakem mi olur

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ali Koç, "Dünkü maçta nizami bir gol iptal edildi. Erden Timur 'kıyamet kopartılıyor' dedi. Evet kopartılıyor çünkü bu herkesi etkileyen bir olay. Herhangi bir hakem hatası değil. Ne hakem hatası ya memleket meselesi bu. Belki bahis şikesi dönüyor burada" diye konuştu ve şöyle devam etti:

"NASIL ÇÜRÜK"

Erkan Özdamar'ın askerlikle alakalı çürük raporu var. Birinin askere gitmekle alakası fiziki bir problemi varsa ki herkesin olabilir... Bu hakem nasıl hakemlik yapabiliyor? Dün 12 km üzerinde koştu. Bu iyi rakam. Bu arkadaşımız sezon başındaki hakemlik testini geçemiyor ve sakat olduğu ifade ediliyor."