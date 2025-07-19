Cyberpunk 2077 artık Mac'te

CD Projekt Red, uzun zamandır beklenen duyuruyu yaptı: Cyberpunk 2077: Ultimate Edition artık Apple Silicon işlemcili Mac’lerde oynanabiliyor. En az 16 GB birleşik belleğe sahip olan kullanıcılar, macOS 15.5 veya üzeri sürümlerle oyunu çalıştırabiliyor.



Dijital sürüm; Mac App Store, GOG.com, Steam ve Epic Games Store üzerinden erişime açık. Üstelik daha önce PC sürümünü Steam, GOG ya da Epic üzerinden satın alan kullanıcılar, Mac versiyonunu ücretsiz indirebilecek.

Cyberpunk 2077’nin Mac sürümü, MetalFX teknolojisini tam kapasiteyle kullanıyor. Apple Metal API’siyle tam uyumlu çalışan oyun, çarpıcı grafikler, düşük işlemci yükü ve yüksek kare hızları sunuyor.

YENİ NESİL APPLE ÇİPLERİNE ÖZEL OPTİMİZASYON

Oyun, M4 ve M3 çip ailesiyle donatılmış tüm cihazlarda, hatta M1 çipli ve 16 GB bellekli modellerde dahi çalışabiliyor. Yeni iMac, MacBook Air, Mac mini, Mac Studio ve MacBook Pro gibi cihazlarda en yüksek performansla oynanabiliyor.

Apple AirPods kullanıcıları için entegre baş takibiyle birlikte gelen Spatial Audio özelliği, atmosferi daha da gerçekçi hale getiriyor. Raytracing, AMD FSR 3.1, Intel XeSS 2.0 gibi gelişmiş teknolojilerle desteklenen oyunda; grafik kalitesi, Apple XDR ekranlara özel HDR desteğiyle birlikte bambaşka bir boyuta taşınıyor.

Özelleştirilebilir grafik ayarları, Magic Mouse ve Trackpad uyumluluğu gibi Mac’e özgü yenilikler de oyunun Mac versiyonunu cazip kılan unsurlar arasında.

AKICI DENEYİM, YÜKSEK GRAFİK KALİTESİ

Oyunun Metal Shader Converter ile dönüştürülmüş ve native Metal Shaders ile desteklenmiş render yapısı, GPU verimliliğini en üst seviyeye çıkarıyor. Tile-Based Deferred Rendering mimarisi sayesinde hem bellek kullanımı azaltılıyor hem de komutların paralel işlenmesi sağlanıyor.

CD Projekt Red, performans ile görüntü kalitesini dengede tutmak için Apple’ın MetalFX Upscaling teknolojisini oyun motoruna entegre etmiş durumda. Bu sayede, daha eski M1 modellerinde dahi grafik seçenekleri dengelenerek akıcı bir oyun deneyimi sağlanıyor.

Cyberpunk 2077’nin Mac’e özel bu hamlesi, Apple ekosisteminde ciddi bir oyun çağını başlatabilir. Night City sokaklarında dolaşmak isteyen Mac kullanıcıları için bu fırsat oldukça cazip görünüyor. Oyunun Apple cihazlarında sunduğu grafik başarımı, donanım sınırlarını zorlayacak düzeyde.

Fiyatı dolar üzerinden belirlenen oyun, dijital mağazalarda satışta ve mevcut kullanıcılar için ücretsiz yükseltme avantajı da sunuyor. Cyberpunk evrenine Mac ile adım atmak artık mümkün.