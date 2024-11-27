CZN Burak'ın restoranının adisyonu ortaya çıktı! Fiyatlar tartışma yarattı

Çektiği yemek videolarıyla ünlenen CZN Burak’ın restoranındaki adisyon gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Kimi hesabı az bulurken, kimi çok olduğunu söyledi.

SON DÖNEMDE VERDİĞİ KİLOLARLA GÜNDEME GELMİŞTİ

CZN Burak, son dönemlerde verdiği kilolarla gündeme geliyordu, bu kez ünlü fenomen restoranındaki adisyon fişiyle gündeme oturdu. Bir müşterinin paylaştığı adisyon tartışma yarattı.

FİYATLAR TARTIŞMA YARATTI!

CZN Burak'ın restoranına giden 3 kişi toplam ücret 3.701,50 TL ödedi. 3 kişilik tavuk şiş 1.950 TL, meze tabağı 825 TL, cam şişe su 80 TL, ayran 170 TL olurken servis ücretinin ise 336 TL olması dikkatlerden kaçmadı.