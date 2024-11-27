CZN Burak'ın restoranının adisyonu ortaya çıktı! Fiyatlar tartışma yarattı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CZN Burak'ın restoranının adisyonu ortaya çıktı! Fiyatlar tartışma yarattı

Yemek videolarıyla hafızalara kazınan CZN Burak'ın restoran fişi ortaya çıktı. Ünlü fenomenin restoranına giden 3 kişinin ödediği hesap sosyal medyada gündem oldu.

Çektiği yemek videolarıyla ünlenen CZN Burak’ın restoranındaki adisyon gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Kimi hesabı az bulurken, kimi çok olduğunu söyledi.

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SON DÖNEMDE VERDİĞİ KİLOLARLA GÜNDEME GELMİŞTİ

CZN Burak, son dönemlerde verdiği kilolarla gündeme geliyordu, bu kez ünlü fenomen restoranındaki adisyon fişiyle gündeme oturdu. Bir müşterinin paylaştığı adisyon tartışma yarattı.

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FİYATLAR TARTIŞMA YARATTI!

CZN Burak'ın restoranına giden 3 kişi toplam ücret 3.701,50 TL ödedi. 3 kişilik tavuk şiş 1.950 TL, meze tabağı 825 TL, cam şişe su 80 TL, ayran 170 TL olurken servis ücretinin ise 336 TL olması dikkatlerden kaçmadı.

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