D100 karayolunda tır otomobile çarptı

Kastamonu'da D100 karayolunda makaslayan tır ile hafif ticari araç çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
D100 karayolunda tır otomobile çarptı

Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen edilemeyen tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde makaslayarak, aynı istikamette seyir galinde olan, M.E. idaresindeki 37 AAU 604 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

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Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.E., Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan M.E.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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