Dacia'dan C-SUV segmentinde yenilik rüzgarı Bigster modeliyle esiyor

Duster’ın “büyük kardeşi” olarak lanse edilen Dacia Bigster, markanın C-SUV sınıfındaki ilk temsilcisi. 4,57 metre uzunluğa ulaşan model, geniş yapısıyla yollarda güçlü bir duruş sergiliyor. Yenilenen ön ızgara, gündüz LED far tasarımı ve 19 inç alaşım jantlar, aracın dinamik görünümünü öne çıkarıyor.

İÇ MEKÂNDA FERAHLIK VE TEKNOLOJİ UYUMU

702 litrelik bagaj hacmi, arka koltuk yolcularına ayrılan USB-C girişleri ve geniş diz mesafesiyle Bigster, aileler için cazip bir seçenek oluşturuyor. İç mekânda sert plastik kullanılsa da işçilik ve montaj kalitesi dikkat çekiyor. 10,1 inçlik dokunmatik ekran Apple CarPlay ve Android Auto desteğiyle öne çıkarken, dijital gösterge paneli sürücüye net bilgi sağlıyor.

HİBRİT MOTORUN GÜCÜ

Yeni 1.8 litrelik dört silindirli benzinli motor, 50 beygirlik elektrikli üniteyle birlikte 155 beygirlik toplam güç üretiyor. Bu kombinasyon, selefi 1.6 litre motora göre daha yüksek tork sunuyor. Ortalama yakıt tüketimi şehir dışında 20 km/l, karma kullanımda ise 17-18 km/l seviyesinde. Adaptif hız sabitleyici ve artırılmış ses yalıtımı da sürüş konforunu destekliyor.

FİYAT VE KONUMLANDIRMA

Avrupa’da satışa çıkan Bigster, 29 bin 700 euro başlangıç fiyatıyla Expression donanımıyla sunuluyor. Üst paketler olan Journey ve Extreme ise 2 bin euro ek bedelle tercih edilebiliyor. Model ayrıca Car of the Year 2026 adayları arasında gösteriliyor.