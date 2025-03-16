Dadaşlar, Amedspor'u Diyarbakır'da devirdi

Kaynak: AA
Dadaşlar, Amedspor'u Diyarbakır'da devirdi

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'i 2-1 yendi.

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler, Erzurumspor FK'ya 2-1 yenildi.

AMED SPORTİF FAALİYETLER 1 ERZURUM FK 2

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Fatih Tokail, Anıl Usta, Samet Özkul

Amed Sportif Faaliyetler: Veysel Sapan, Alaettin Batuhan Tur, Mehmet Yeşil, Uğur Adem Gezer, Ömer Bayram, Sinan Kurt, Poko (Dk. 70 Cassubie), Çekdar Orhan (Dk. 83 Lourenço), Moreno, Fernando (Dk.74 Adekanye), Keita (Dk. 83 Yılmaz Ceylan)

Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Roshi, Crociata, Azubuike (Dk. 90 Yakup Kırtay), Giorbelidze, Teklic (Dk. 82 Mehmet Taş), Sylla (Dk. 81 Furkan Özhan), Eren Tozlu (Dk. 89 Mamba)

Goller: Dk. 27 Teklic, Dk. 77 Sylla (Erzurumspor FK), Dk. 54 Moreno (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Dk. 32 Eren Tozlu, Dk. 47 Orhan Ovacıklı, Dk. 51 Crociata, Dk. 64 Azubuike, Dk. 86 Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK), Dk. 83 Batuhan Tur, Dk. 90 Mehmet Yeşil (Amed Sportif Faaliyetler)

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