Dağ ayısı erkeklerden hoşlandığını açıkladı. Bütün Recep İvediklere müjde

Uzun zamandır ekranlarda bir projede yer almayan oyuncu konuşulacak açıklamalara imza attı.

Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten'in Youtube’da sunduğu 'Zaten Show'a konuk olan 28 yaşındaki Bekiroğlu, özel hayatıyla ilgili ilginç itiraflarda bulundu.

Güzel oyuncuya, beğendiği erkek tipi sorulunca "Barzo, dağ ayısı adamlardan hoşlanırım. Höt diyecek Zört diyecek. Erkek derim hemen. Bir adam ‘sus otur’ dediğinde seni oturtabiliyorsa o seksi oluyor " diyerek sunucuyu da şoke etti.

Programda “Sınırım yok. Gerekirse sevişirim, gerekmese de sevişebilirim.” diyen oyuncunun bir süre önce özel fotoğrafları ifşa olmuştu.

Yakında bir kadın-erkek hikayesi projesi olacağını açıklayan oyuncu, “Metin Özülkü ile müzik programı yapacağım. Şarkı da söyleyeceğiz" diye konuştu.