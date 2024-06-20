Dağ başında rahatsızlanan çoban için at seferber oldu

Çırav Dağı'nda hayvanlarını otlatırken fenalaşan Demir için yakınları hemen 112 Acil Servis'i arayarak yardım çağrısında bulundu. Zorlu arazi koşulları nedeniyle bölgeye ulaşım sağlayamayan araçlar yerine, Eruh Arama ve Kurtarma ekipleri üç saatlik bir yürüyüş sonucu Demir'e ulaştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Demir, bir ata bindirilerek tekrar üç saat süren bir yolculukla ambulansa taşındı.

Altı saatlik zorlu bir kurtarma operasyonunun ardından Eruh Devlet Hastanesi'ne ulaştırılan Demir'in tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.