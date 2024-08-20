Dağ evi havuzunda dehşete düşüren olay! Tırnak izleri katliamı ortaya çıkardı

Domaniç ilçesinde bir grup avcı, kaybolan bir av köpeğini bulmak için bölgede bir arama yaptı. Bu esnada avcılardan biri dağ evinin sulama havuzunda ölü köpekler olduğunu gördü. İhbar üzerine Kütahya Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Domaniç İlçe Jandarma Komutanlığı, Domaniç Belediyesi ekipleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri bölgeye geldi. Yapılan inceleme sonucunda sulama havuzu içinde yer alan 2’si sahipli 13 köpeğin öldürüldüğünü beliriledi.

İlçe sakinlerinden olan Süleyman Dinç, kaybolan av köpeğini arayan bir arkadaşının talebi üzerine bölgede arama çalışması yaptıklarını ifade ederek, “Bir duyum aldık ‘havuzun içinde köpekler var’ diye. Şu an tespit edildi ki hayvanlar buraya canlı canlı atılmışlar. Köpekler, çıkabilmek için havuzu tırmalamışlar, tırnak izlerinden belli. Bu vahşeti yapanları kınıyorum. Bir de vatandaşın havuzuna atılmış, kim böyle bir canilik yapıp yarı canlı bu hayvanları atar? Bunun adı caniliktir. Bu olayın araştırılmasını ve sorumluların cezalandırılmasını istiyorum” sözlerini kullandı.

Ölü bulunan 13 köpekle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.