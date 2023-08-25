Dağ evlerine girdi

Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelanda evine toprak dolan vatandaş, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

KAYNAK: İHA
Dağ evlerine girdi

İHA'nın haberine göre, Rize'de gece saatlerinden itibaren etkili olan yağışlar nedeniyle heyelanlar meydana geldi. Meydana gelen heyelanlarda maddi hasar oluşurken, can kaybı yaşanmadı.

Çayeli ilçesi Abdullah Hoca köyü Kömürcüler Mahallesi'nde eşiyle beraber yaşadıkları eve sabah heyelanla beraber toprak dolan Zikrullah Kömürcü, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Canlarını zor kurtardıklarını ifade eden Zikrullah Kömürcü, "Sabah saat 05.30 sıralarında dağ koptu geldi, canımızı zor kurtardık. Merdiveni cama koydular, oradan çıktık. Allah'a şükür canımızı kurtarmışız. Gürültüyle gördüm ben de. Namazı kılmıştım, biraz uzanayım dedim. Ben gök gürültüsü sandım. Pencereyi açınca gördüm ki dünya gitmiş. Evde hanımımla beraberdim" şeklinde konuştu.

"EVİN ARKASI ÇÖKTÜ"

Öte yandan Melik Hoca köyünde de heyelan meydana geldi. Evi heyelandan etkilenen Kenan Odabaş, can kaybı yaşanmadığını söyleyerek, “Sabah namaza kalktım. Süper de bir yağmur vardı. Yattım ve sabah saat 5-6 gibi bir ses duydum. Kalktım ki evin arkası çökmüş. Nayla malzemeleri vardı oraya vurdu. O sesle kalktım baktım ki ikinci kez çöktü. Çökmesiyle beraber kardeşimin arabasına vurdu" dedi.

Odabaş "O an ne yapacağımı şaşırdım. Muhtarı aradım, 'Geliyorum' dedi. Jandarmayı aradım, 'Evde kaç kişi var?' diye sordu. Çoluk çocuk evde ve 15 kişi var. Ben de bilgiyi verdim. O arada komşumun evinin üstü geldi. Yavaşça geldi, evin içerisine girdi. Hızı olsa evi alıp götürecekti. Döndüm bu tarafa baktım ki ikinci kez geldi. Öyle kardeşlerimi kaldırdım. Arabaları kendi imkanlarımızla çıkardık. Evin üzeri doldu. Can kaybı yok. Kendi imkanlarımızla açıyoruz” diye konuştu.

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