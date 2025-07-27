Dağ keçisine yardım eli! Yayla bitkin halde bulundu

Bahçesaray’ın Çatbayır Mahallesi’nde yaşayanlar, dün küçükbaş hayvanlarını merada otlatırken yaylada bitkin ve yorgun bir dağ keçisi buldu. Mahalleli, keçiyi mahalleye getirip su ve yem verdi, ardından durumu Van Doğa Koruma ve Milli Parklar 14’üncü Bölge Müdürlüğü’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, dağ keçisini Van’a götürdü. Bakıma alınan keçinin gözlerinde sorun olduğu belirlendi. Tedavisinin ardından keçinin doğaya salınacağı ifade edildi.

Çatbayır Mahalle Muhtarı Eyüp Kayan, merada bitkin halde buldukları dağ keçisini bakıma alınması için ekiplere teslim ettiklerini belirtti.