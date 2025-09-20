Dağa bakan gözlerini ayıramadı

Kaynak: İHA

Van'ı çevreleyen yüksek dağların zirvelerinde toplanan bulutlar, kentte görsel bir şölen oluşturdu.

Sabah saatlerinde etkili olan bulut hareketliliği, şehrin farklı noktalarından izleyenlere eşsiz bir manzara sundu. Van'ın doğusunda yer alan 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı, güneyinde yer alan 3 bin 550 rakımıyla Artos Dağı ile Bitlis'in Adilcevaz sınırları içerisinde yer alan 4 bin 58 rakımıyla Türkiye'nin üçüncü yüksek dağı olan Süphan Dağı'nın zirvesinde oluşan bulutlar, güzel görüntüler sunuyor.

aw542042-06.jpg

Dağların doruklarını kaplayan bulutlar, Van Gölü'nün mavi suları ile birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Manzarayı izleyen vatandaşlar, cep telefonlarıyla bu anları kaydederek sosyal medyada paylaştı. Kent sakinleri, Van'ın sadece doğal güzellikleriyle değil, farklı mevsimlerde sunduğu manzaralarıyla da görülmeye değer bir şehir olduğunu ifade etti.

aw542042-01.jpg

aw542042-02.jpg

aw542042-03.jpg

aw542042-04.jpg

aw542042-05.jpg

Son Haberler
Özgür Özel A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı
Özgür Özel A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı
Fenerbahçe tribünlerinde tansiyon yükseldi! Kongrede Sadettin Saran'a kahveli saldırı
Fenerbahçe tribünlerinde tansiyon yükseldi! Kongrede Sadettin Saran'a kahveli saldırı
Muğla ağaçsız kaldı
Muğla ağaçsız kaldı
İstanbul Havalimanı binlerce gençle dolup taştı!
İstanbul Havalimanı binlerce gençle dolup taştı!
Ünlü sunucu Deniz Bayramoğlu saz çaldı türkü söyledi izlenme rekoru kırdı!
Ünlü sunucu Deniz Bayramoğlu saz çaldı türkü söyledi izlenme rekoru kırdı!