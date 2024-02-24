Dağa tırmanmadan önce bu haberi mutlaka okuyun. Öldüren hastalık ortaya çıktı

Dağ hastalığı, yüksek rakımlı yerlerde oksijenin azalması ve soğuğun etkisiyle kalbin zorlanması sonucu ortaya çıkan bir durumdur.

Dağ hastalığı, kalp hastası olanlar veya kalp hastalığına yatkın olanlar için tehlikeli olabilir.

Kalp ve akciğer yetmezliği gibi ciddi sorunlara yol açabilir. Dağ hastalığından korunmak için neler yapılmalıdır? İşte size birkaç ipucu…

Dağ hastalığı, genellikle 2 bin 500 metrenin üzerindeki rakımlarda görülür. Hızlı yükselmek, riski artırır. Bu nedenle yüksek rakımlı yerlere çıkarken yavaş yavaş alışmak gerekir. İlk birkaç gün hafif egzersizler yapmak, vücudun uyum sağlamasına yardımcı olur.

Dağ hastalığı, soğuk havanın da etkisiyle kalbin daha fazla çalışmasına neden olur. Bu da kan basıncı, nabız ve çarpıntıda artışa sebep olur. Ayrıca solunum yolları da soğuk havadan etkilenir ve nefes darlığı oluşabilir. Bu durum, kalp damarlarında problem olan veya kalp yetersizliği olan kişilerde göğüs ağrısı veya ritim bozukluğu gibi belirtiler ortaya çıkarabilir. Bu belirtiler, acil müdahale gerektiren durumlardır.

Dağ hastalığından korunmak için soğuğa karşı önlem almak da önemlidir. Kat kat giyinmek, baş ve boyun bölgesini korumak, ağız ve burunu kapatmak, soğuktan kaynaklanan ısı kaybını ve vücut direncinin düşmesini önler. Ayrıca çok soğuk havalarda dışarıda fazla kalmamak, hissedilen sıcaklığa göre plan yapmak gerekir. Eksi 15 derecenin altındaki sıcaklıklarda dışarı çıkmamak en iyisidir.

Dağ hastalığı, kış sporları yapanlar için de bir risk faktörüdür. Kayak veya trekking gibi sporlar, hem yüksek rakım hem de soğuk hava nedeniyle kalbi zorlar. Bu nedenle bu sporları yaparken şu beş tedbiri almak gerekir:

- Kalp hastalığı olanlar veya risk grubunda olanlar, yüksek rakımlı yerlere çıkmadan önce doktorlarına danışmalıdır.

- Kalp ilaçlarını düzenli olarak kullanmalıdır. Dilaltı ilacı gibi ani tansiyon yükselmesine karşı ilaçlar yanlarında bulundurmalıdır.

- Astım hastaları, astım ilaçlarını yanlarına almalıdır.

- Spor yaparken kendilerini fazla zorlamamalıdır. Nefes darlığı, göğüs ağrısı, baş dönmesi gibi belirtiler hissederlerse hemen durmalıdır.

- Bol su içmeli ve sağlıklı beslenmelidir.