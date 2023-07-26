Dağda mahsur kalan kişi askeri helikopterle kurtarıldı

Konya'da gezmek için çıktığı dağda ayağı kayıp düştüğü yerde mahsur kalan Mirac Sulac (44), askeri helikopterle kurtarıldı.

KAYNAK: DHA
Dağda mahsur kalan kişi askeri helikopterle kurtarıldı

Olay, saat 12.00 sıralarında Karapınar ilçesi Oymalı Mahallesi'nde meydana geldi. Mirac Sulac, gezmek için çıktığı dağlık alanda ayağı kayıp düştü.

Ayağı incindiği için yürüyemediği için mahsur kalan Sulac, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım istedi.

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İhbar üzerine dik ve kayalık olan dağlık alana jandarma, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Sulac, arazi şartları nedeniyle sedyeyle indirilemeyeceği için durum 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na bildirildi.

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Sulac, askeri helikopterle mahsur kaldığı bölgeden alınıp hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Sulac'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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