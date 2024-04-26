Dağdan bedavaya topluyorlar kilosunu 100 TL'den satıyorlar

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde baharda dağlardaki karın erimesiyle ortaya çıkan ve vatandaşların ücretsiz olarak kilolarca topladığı ışkın, kilosu 100 ile 120 TL arasında değişen fiyatlala satılıyor.

Işkının dağlarda doğal olarak kendiliğinden yetiştiğini ifade eden satıcı Özgür Çelik, "Gördüğünüz yayla muzudur. Diğer adıyla ışkın diye biliniyor. Doğal ve organiktir. Kırsal alanda dağlık bölgelerde yetişiyor. Karlar çözüldükten sonra ortaya çıkıyor. Bu sene kilosu 100 TL ile 120 TL arasında satılıyor" dedi.

Çelik "Yayla muzunun faydaları saymakla bitmiyor. Her derde devadır, şifadır. Hiçbir yan etkisi yok, doğal bir bitkidir. Tohumla falan ortaya çıkmıyor, sadedir. Özellikle şeker hastalığının dermanıdır. Şifadır şeker hastalığı için’’ dedi.

Işkın almaya gelen Usame Kaçar ise, "Yayla muzu almaya geldim. Herkese tavsiye ediyorum. Çok güzeldir. Şekere, tansiyona ve kalbe, her şeye dermandır. Herkese tavsiye ediyorum. Herkes gelip alsın, yesin" diye konuştu.