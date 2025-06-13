Dağlardan elleriyle tek tek topluyorlar: Pazarda kilosu 4 bin liradan satılıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dağlardan elleriyle tek tek topluyorlar: Pazarda kilosu 4 bin liradan satılıyor

Antalya'nın Akseki ilçesinde, doğada kendiliğinden yetişen ve yöre halkı tarafından "göbek" olarak bilinen kuzugöbeği mantarının toplama mevsimi başladı. Yağmur sonrası ormanlık alanlarda çıkarak büyük ekonomik değere sahip olan bu mantar, pazarda 4 bin TL'ye kadar alıcı buluyor.

SAMİ GÜN/YENİÇAĞ/AKSEKİ

Antalya'nın Akseki ilçesinde, doğada kendiliğinden yetişen ve yöre halkı tarafından "göbek" olarak adlandırılan kuzugöbeği mantarının toplama mevsimi başladı.

Yağmur sonrası ormanlık alanlarda çıkan bu özel mantar, hem lezzetiyle hem de ekonomik değeriyle dikkat çekiyor.

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SABAHAN ERKEN SAATLERİNDE DAĞLARA ÇIKIYORLAR

Yöre halkı, sabahın erken saatlerinde ormanlık alanlara çıkarak kuzugöbeği mantarı aramaya başlıyor. Kuzugöbeği, hem lezzetli yemekler hazırlamak için hem de ekonomik kazanç sağlamak amacıyla toplanıyor.

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EKONOMİK DEĞERİ YÜKSEK BİR DOĞAL HAZİNE

Akseki'nin dağlarında yetişen kuzugöbeği mantarı, hem yerel halkın hem de gastronomi meraklılarının ilgisini çekiyor. Hem lezzetli hem de ekonomik açıdan büyük bir değer taşıyan bu mantar, yöre ekonomisi için önemli bir kaynak yaratıyor.

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