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Ermenistan Hindistan'dan obüs satın alıyor

Ermenistan dağlık bölgelerde kullanmak üzere Hindistan'dan 155 milimetrelik kundağı motorlu obüs sistemi satın alıyor.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 17:54
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Dağlık bölgelerde kullanmak üzere Ermenistandan Hindistana obüs siparişi

Ermenistan Hindistan'dan obüs satın alıyor
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(AA)- Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in Indian Defence Research Wing'e dayandırdığı haberine göre Ermenistan Hindistan'dan, Kalyani Strategic Systems şirketi tarafından geliştirilen 155 milimetre/39 MArG kundağı motorlu obüs siparişi verdi.

Kalyani Grup yetkilileri, obüs sisteminin, Hint firması tarafından 8 ayda geliştirildiğini ve Hindistan'da Balasor ve Pokran'da denendiğini açıkladı.

Söz konusu obüs sisteminin Ermeni yetkililerle beraber tekrar 40 gün denenmesinin ardından, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin standartlarına uygun olduğunun tespiti üzerine anlaşma imzalandığı kaydedildi.

Obüslerin özellikle dağlık bölgelerde kullanılmak üzere tasarlandığı belirtildi.

Ermenistan Eylül 2022'de Hindistan’dan tahmini 245 milyon dolar değerinde ağır silah sipariş etmişti.

Söz konusu sipariş Hindistan ordusunda da kullanılan yerli Pinaka çok namlulu roketatarlar, tanksavar roketleri ve mühimmattan oluşuyor.

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