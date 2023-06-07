'Daha 13 yaşında bir yük asansörü altında kalıyor. Nereden bakarsanız bakın hepimiz ölmüşüz. En azından cesedimiz kaldırılsın'

Siyaset Bilimci ve yazar Çiğdem Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hayatın yükü altında can vermek... 13 yaşında…Çalışıyor…” diyerek şöyle devam etti “Sadece asansörün değil, hayatın yükü altında kalıyor küçücük bedeni.” dedi.

Bayraktar, Harun Yıldız’ın asansör altında kaldığını kimsenin fark etmediğini vurgulayarak “Kimseler fark etmiyor! Nereden bakarsanız bakın hepimiz ölmüşüz. En azından cesedimiz kaldırılsın. Kokuyor her yer." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Olay, Ankara'nın Altındağ ilçesinin Ulubey Mahallesi Bilgin Sokak'ta bulunan bir oto tamirhanesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Harun Yıldız, iş yerinde malzeme taşımak için kullanılan yük asansörünün altında kaldı.

Yıldız'ı ziyarete gelen bir yakını, talihsiz çocuğun yük asansörünün altında olduğunu fark etmesi ile olay ortaya çıktı.

Yıldız'ın yakınının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Harun Yıldız'ın, cansız bedeni bulunmadan yaklaşık 3 saat önce kaybolduğu ve iki bölümden oluşan iş yerinin diğer tarafında, yük asansörünün üzerine düşmesi sonucu öldüğü belirtildi.

HARUN, CESEDİ BULUNMADAN 3 SAAT ÖNCE ORTADAN KAYBOLMUŞ

Bölgede esnaf olan Veli Ateş, çocuğun dükkanda çırak olarak çalıştığını belirterek, "3 saate yakın kaybolmuş. Çocuğu asansörün altındaki boşlukta bulmuşlar. Küçük yaştaki çocuklarımızı meslek öğrensin diye böyle işlere vermeyelim. Olayı duyunca çok üzüldüm" dedi.

İŞ YERİ SAHİPLERİ TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Harun Yıldız'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada iş yeri sahipleri İ.Ç. ve K.Ç., polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularından sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler, Harun Yıldız'ın iş yerinde çalışmadığını, çalışan bir akrabasını ziyarete geldiğini iddia etti. Şüpheliler ayrıca asansörün tüm bakımlarının ve kontrollerinin yapıldığını, bir sorunun olmadığını öne sürdü. İ.Ç. ve K.Ç., 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı.