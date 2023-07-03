Daha az adımla sağlıklı kalmanın sırrı ortaya çıktı. 10 bin adım önerilmişti

Sağlıklı bir yaşam için 10 bin adım atmanın gerekliliği biliniyor. Ayrıca Daha az adımla sağlıklı kalmanın sırrı ortaya çıkması dikkat çekti.

Daha az adımla sağlıklı kalmanın sırrı ortaya çıktı. 10 bin adım önerilmişti

Editör: Erhan Songür

10 bin adım yürüme fikri birkaç araştırma çalışmasından ortaya çıkmıştı. Lakin bundan sonra yapılan birkaç araştırma, daha az adım atmanın da sağlık üzerinde iyi bir etkisi olduğunu bulduğu bildirildi.

Düzenli egzersiz ve yürüyüşlerle hem kaslarınızı çalıştırabilir hem de vücut sağlığınızı koruyabileceğinin altı çizildi.

Sağlıklı bir vücuda sahip olabilmek için beslenme düzenine dikkat etmeniz kadar günlük hareket miktarınızı da önemsemenizin gerekliliği vurgulandı.

Her gün yürüyüş yapmayı alışkanlık haline getirmek için bu adımları mutlaka takip etmenizin gerekliliği vurgulandı.

İŞTE DÜZENLİ YÜRÜYÜŞ RUTİNİNİZLE İLİŞKİLİ FAYDALARI ARTIRABİLECEK 5 ALIŞKANLIK…

-Yürürken duruşunuzu koruyun

-Kollarınızı hareket ettirin

-Adımları düzgün atın

-Yürüyüş rutinini kendinize uygun belirleyin

-Yürümeden önce ısınmak önemli

YÜRÜMENİN FAYDALARI

-Her gün düzenli olarak 30 dakika yürüyüş yapmak öncelikle ruh sağlığına iyi gelir.

-Yürüyüş, depresyon belirtilerini azaltır ve zindelik sağlar.

-Yürüyüş postür ve mobiliteyi düzeltir ve omurgayı güçlendirir.

-Düzenli yürüyüş yapıldığında kalp hastalıklarını riskleri azalır ve kan basıncının dengelenmesi kolaylaşır.

-Yürüyüş mobiliteyi düzeltir, kemikleri güçlendirir ve kırık olasılıklarını düşürür. Her gün 30 dakika yürüyüş yapmak eklem ağrılarını, kas sertliği ve iltihapları azaltır.

-Yürüyüş akciğerdeki oksijen dolaşımını artırır ve akciğerlerin ve solunum yollarının daha iyi çalışmasını sağlar.

-Kan şekerini düzenlemede yürüyüşün koşudan daha çok faydalı olduğu görülmüştür.

-Düzenli yürüyüş sindirim sistemini düzeltir. Kabızlığa iyi gelir ve sindirim sistemi hastalıklarının sıklığını azaltır.

-Yürüyüş büyük kas gruplarını çalıştırır ve böylece hızlı bir şekilde yağ yakılmasını sağlar.

-Kişiden kişiye değişim olsa da orta tempolu bir yürüyüşte saatte ortalama 300 kalori yakılabilir.

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