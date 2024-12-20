Daha önce evlat acısı yaşamışlardı! Ünlü şarkıcıdan müjdeli haber geldi

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Daha önce evlat acısı yaşamışlardı! Ünlü şarkıcıdan müjdeli haber geldi

Geçtiğimiz yıl Nezaket Şimşek ile nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş, baba oluyor. İkili bu müjdeli haberi yılbaşı ağacı süsledikleri bir video sırasında duyurdu.

'Sevmedim Deme', 'Beni Bu Geceden Öldür', 'Nabız', 'İçime Ata Ata' gibi dillere pelesenk olan şarkılarıyla tanınan Kurtuluş Kuş, baba oluyor.

Kuş, 2023'ün aralık ayında 10 yıldır aşk yaşadığı gizemli sevgilisi Nezaket Şimşek ile evlenmişti. Şarkıcı, bir konserinde eşinin düşük yaptığını açıklamıştı.

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8 AYLIK HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Çiftten müjdeli haber geldi. Kurtuluş Kuş'un eşinin 8 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Sosyal medyada evde Kurtuluş Kuş ile yılbaşı ağacı süsledikleri anı gösteren bir video yayımlayan Nezaket Kuş, hamile olduğunu açıkladı.

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"BÖYLE DUYURMAK NASİP OLDU"

Nezaket Kuş, mutluluğunu;

"Uzun zamandır sizinle paylaşmak istediğimiz bir haberi böyle vermek nasip oldu. Hayatımızın en güzel ve en heyecanlı anları yaşadığımız bir yılı geride bırakıyoruz. Miniğimizle ve sizinle beraber daha güzel anlar, anılar biriktirmek dileğiyle... Güzelliklerinle gel 2025" sözleriyle paylaştı.

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