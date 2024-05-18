Daha ucuz olsun diye yurt dışından telefon getirenler yandı

Ticaret Bakanlığı, yurt dışından getirilen cep telefonlarına ilişkin düzenlemelerde önemli değişiklikler yaptı. Yeni karara göre, yolcuların kişisel eşya statüsünde getirebilecekleri tek cep telefonu için muafiyet uygulaması sürerken, ikinci bir telefonun yurda sokulması durumunda bu cihazlar gümrükte alıkonulacak ve üç ay süreyle ambarlarda muhafaza edilecek.

BİR CEP TELEFONU 3 YILDA BİR KEZ GETİRİLECEK

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, yabancı misyon mensupları dışında, yolcuların kimlik numaralarına kayıtlı hatlarla kullanabilecekleri bir cep telefonunu üç yılda bir kez getirebilecekleri belirtildi. Bu telefonlar, yolcu beraberindeki kişisel eşya olarak gümrük vergilerinden muaf tutularak serbest dolaşıma sokulabilecek.

YANLIŞ BEYANA 2 KATI GÜMRÜK VERGİSİ

Yolcuların hediyelik eşya olarak veya posta yoluyla vergisiz ya da vergileri ödenerek cep telefonu getirmelerinin mümkün olmadığı vurgulandı. Ayrıca, muafiyet limitini aşan ve beyana aykırı getirilen telefonlar için gümrük vergilerinin iki katı alınacak ve bu telefonlar sahiplerine teslim edilmeyecek. Bunun yerine, Bölge Müdürlükleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na kişi ve IMEI numaralarını bildirecek.

3 AY GÜMRÜKTE BEKLETİLECEK

Düzenleme, yolcu beraberinde getirilen tek cep telefonuna muafiyet tanınmasında bir değişiklik olmadığını, ancak ikinci telefonların IMEI kaydı yapılmadan kullanımının engellenemediği için, bu telefonların maktu vergileri ödenerek teslim edilmesi uygulamasının kaldırıldığını belirtiyor. Yolcu beraberinde getirilen fazladan telefonlar, yolcu tarafından yurt dışına çıkışta teslim alınmak istenirse, Gümrük Kanunu’na göre üç ay süreyle gümrük ambarlarında bekletilecek ve bu süre zarfında yolcu yurt dışına çıkarken teslim edilerek iade edilebilecek.