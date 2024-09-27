Dalaman açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: İHA
Dalaman açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot motor arızası yapınca 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir lastik botun motoru arızalandı. Bunun üzerine yapılan yardım çağrısı sonrası Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Sahil Güvenlik Botu tarafından gerçekleştirilen kurtarma operasyonunda, arızalanan lastik botta bulunan 22 düzensiz göçmen, aralarında 11 çocuğun da yer aldığı grupla birlikte kurtarıldı.

Operasyonda ayrıca 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi de gözaltına alındı.

Göçmenlerin sağlık durumları kontrol edilmek üzere karaya çıkarıldığı, insan kaçakçılığına karışan şüphelilerin ise adli işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.

Son Haberler
Efsane kulüp başkanı Yılmaz Vural'a atılan iftirayı açıkladı
Efsane kulüp başkanı Yılmaz Vural'a atılan iftirayı açıkladı
Mehmet Şimşek: Türkiye’nin yatırım potansiyeli yüksek
Mehmet Şimşek: Türkiye’nin yatırım potansiyeli yüksek
Fatih Altaylı Şeyda Yılmaz’ın şehit edilmesiyle gündeme gelen çete düzenini eleştirdi
Fatih Altaylı Şeyda Yılmaz’ın şehit edilmesiyle gündeme gelen çete düzenini eleştirdi
Bir paralık etmek deyimi ne anlama geliyor?
Bir paralık etmek deyimi ne anlama geliyor?
İkinci el araç satışında yeni dönem. Bugün başladı
İkinci el araç satışında yeni dönem. Bugün başladı