Dalaman açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir lastik botun motoru arızalandı. Bunun üzerine yapılan yardım çağrısı sonrası Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Sahil Güvenlik Botu tarafından gerçekleştirilen kurtarma operasyonunda, arızalanan lastik botta bulunan 22 düzensiz göçmen, aralarında 11 çocuğun da yer aldığı grupla birlikte kurtarıldı.

Operasyonda ayrıca 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi de gözaltına alındı.

Göçmenlerin sağlık durumları kontrol edilmek üzere karaya çıkarıldığı, insan kaçakçılığına karışan şüphelilerin ise adli işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.