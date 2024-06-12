Daldan tek tek toplanıyor. 7 dönümde hasat başladı

Tokat denilince akla ilk gelen lezzetlerden biri olan asma yaprağı, narin ve ince yapısıyla kendine has aromasıyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakır.

Tokat'ın coğrafi işaretli bu özel ürünü, sofraların vazgeçilmezi haline gelmiştir. Şehre gelen herkes çarşıda pazarda Tokat yaprağını ararken, çiftçiler özenle topladıkları asma yapraklarını demetleyip salamura yapmak üzere bidonlara basarlar.

TOKAT'IN ÜNLÜ LEZZETİ

Tokatlı çiftçiler, sıcak hava nedeniyle koruyucu şapka ve kıyafetlerle asma bağlarının bulunduğu tarlalara uzun bir yolculuk yaparlar. Kadın-erkek demeden, sabahın erken saatlerinde başladıkları hasat sonrası üzüm yapraklarını özenle istiflerler. Toplanan bağ yaprakları salamura yapılmak üzere haşlanarak bidonlara konur.

Tokat denilince akla gelen muhteşem sarmaların başrol oyuncusu olan asma yaprakları, sadece yerel mutfağın değil, Türk mutfağının da vazgeçilmezi olmuştur. Bu özel yaprağın toplanma süreci, kent ekonomisine de büyük katkı sağlar. Çiftçilerin büyük emek harcayarak gerçekleştirdiği hasat işlemleri, Tokat'ın tarımsal ürünlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serer. Hasat süreci başlarken, taze ürünlerin lezzeti de benzersiz.

7 DÖNÜMDE HASAT BAŞLADI

7 dönümlük arazide bağcılık yapan Vehbi Okur, hasadın başladığını belirterek ürünleri tek tek topladıklarını ifade etti. Tokat'ın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan asma yaprağının en taze ve güzel örneklerini toplamak için çalıştıklarını söyleyen Okur, "Bir sezonda en fazla 3 veya 4 defa mahsul alabiliyoruz. 7 dönümlük arazim var. Yıl içinde bir buçuk ton hasat elde edeceğiz" dedi.