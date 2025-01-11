Dalgakıranın üzerine düşen paraşütçü yaralandı

Paraşütçünün düşüş anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

OLAY AKÇAKOCA LİMAN MEVKİİNDE GERÇEKLEŞTİ

Olay, öğle saatlerinde Akçakoca ilçesi liman mevkisinde meydana geldi. Yamaç paraşütüyle uçan Ali Güzel, rüzgarın etkisiyle paraşütünün kontrolünü kaybetti. Savrulan paraşütçü, dalgakıranın üzerine sert bir şekilde düşerek yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ YARALIYA MÜDAHALE ETTİ

Bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait bot, kayalıklara ulaşarak yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Ardından aynı botla karaya getirilen Ali Güzel, Akçakoca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

DÜŞÜŞ ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Ali Güzel’in düşüş anları ise olay anını izleyen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.