Dalgalar sahile vurdu. Fırtına balıkçı teknelerini batırdı

Antalya genelinde saatteki hızı 110 kilometreye kadar çıkması beklenen ve turuncu uyarı verilen fırtına, sağanak yağmur gece saatlerinde Manavgat ilçesinde kendini gösterdi.

Akşam saatlerinde D 400 karayolunda ağaçların devrilmesine sebep olan fırtına gece saatlerinde Side Mahallesinde limanda etkili oldu.

Limanda bağlı halde bulunan bir balıkçı teknesi ile fiber bot yürüyüş yolunun geçen dalgalar sebebiyle battı.

Durumu haber alan diğer teknelerin sahipleri de teknelerini korumak için limana geldi. Fırtınanın gece boyu devam etmesi bekleniyor.