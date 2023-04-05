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Tek seferde 7 tane birden yakaladılar. Dalgıçların bereketli avı hayran bıraktı

Amatör dalgıçların ıstakoz avı sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı. Tek seferde 7 ıstakozu birden yakalayan dalgıçların bereketli avı görenlere parmak ısırttı.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 18:34
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Dalgıçların bereketli avı hayran bıraktı

Tek seferde 7 tane birden yakaladılar. Dalgıçların bereketli avı hayran bıraktı
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Ticari değeri ve lezzetiyle balıkçıların hedefinde olan ıstakoz, amatör avcıların da göz bebeği durumunda.

Saklandığı yerin bulunması dalarak avlananlar için oldukça zor olan ıstakoz, Meksika’da üç amatör dalgıç tarafından tek seferde 7 tane birden avlandı.

Su altının güzelliği ve dalgıçların bereketli avı bir araya gelince sosyal medyada paylaşılan avlanma videosu çok sayıda beğeni aldı.

Beğenilen av videosunda, dalgıçlardan birinin deniz tabanında çökmüş haldeki, tekne parçası olduğu düşünülen cismi kaldırdığı görülüyor. Diğer bir dalgıç ise cismin altındaki 7 ıstakozu kepçe ile avlıyor. Üçüncü dalgıca ise sadece o anları görüntülemek kalıyor.

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