29 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Zlatko Dalic maç atmosferine övgü yağdırdı

Zlatko Dalic maç atmosferine övgü yağdırdı

Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic, maç sonu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dalic, Livakovic ve Modric'i övmesinin yanı sıra statta oluşan atmosferi de beğendiğini söyledi.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 00:33
Takip Et

Dalic'ten flaş açıklamalar

Zlatko Dalic maç atmosferine övgü yağdırdı
+
Aa
-

Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic, Türkiye'yi 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

LİVAKOVİC'İ ÖVDÜ
Zlatko Dalic yaptığı açıklamada, "İlk 20 dakikada bazı hatalar yaptık ancak iki şans bulduk ve golleri bulduk. Takımım muazzam oynadı. Türkiye'yi tebrik ederim, kıran kırana bir mücadele oldu. Çok güzel bir atmosfer vardı. Gelen halka da teşekkür ederim, güzel bir atmosfer vardı. 2-0'dan sonra hatalarımız vardı. Kalecimiz Livakovic iyiydi ve maçı aldık." dedi.

MODRİC'İN ALKIŞLANMASI ÜZERİNE KONUŞTU
Tribünlerin Modric'i alkışlamasına da değinen başarılı çalıştırıcı, "Luka Modric'i alkışladıkları için Türk halkına teşekkür ediyorum. Çok değerli bir atmosferdi. Türk takımı kaybetmiş olsa bile taraftarın bu tavrı bizi mutlu etti. Bu atmosferi hiçbir zaman unutamayacağım. Luka Modric dünya çapında bir oyuncu. Bize kattıkları için ona teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
1
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
2
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
﻿Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni gelişme
3
﻿Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni gelişme
﻿Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni gelişme
﻿En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu. Bu listedeki 10 telefon sizi sağlığınızdan ediyor
4
﻿En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu. Bu listedeki 10 telefon sizi sağlığınızdan ediyor
﻿En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu. Bu listedeki 10 telefon sizi sağlığınızdan ediyor
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
5
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
﻿Bu gece gökyüzüne bakın. Müthiş bir şey olacak
6
﻿Bu gece gökyüzüne bakın. Müthiş bir şey olacak
﻿Bu gece gökyüzüne bakın. Müthiş bir şey olacak
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
7
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
﻿Arda Turan: Eksik olan şeyi değerlendireceklerdir
﻿Arda Turan: Eksik olan şeyi değerlendireceklerdir
﻿Arda Turan: Eksik olan şeyi değerlendireceklerdir
﻿Merih Demiral Kuntz hakkında konuştu
﻿Merih Demiral Kuntz hakkında konuştu
﻿Merih Demiral Kuntz hakkında konuştu
﻿Zlatko Dalic maç atmosferine övgü yağdırdı
﻿Zlatko Dalic maç atmosferine övgü yağdırdı
﻿Zlatko Dalic maç atmosferine övgü yağdırdı
﻿İzmir'de 3,5 büyüklüğünde deprem
﻿İzmir'de 3,5 büyüklüğünde deprem
﻿İzmir'de 3,5 büyüklüğünde deprem
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.