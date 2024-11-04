Dallas, Luka Doncic'in yıldızlaştığı karşılaşmada Orlando'yu 108-85 mağlup etti

Dallas Mavericks, yıldız oyuncusu Luka Doncic’in etkili oyunu sayesinde Orlando Magic karşısında 108-85 gibi rahat bir skorla galip geldi. Doncic, 32 sayı, dokuz ribaund ve yedi asistlik performansıyla takımının galibiyetine liderlik etti. Sloven oyuncu, özellikle ilk çeyrekte attığı 14 sayı ile Mavericks’e erken bir üstünlük sağladı. Maç sonunda, "Bugün gerçekten çok keyif aldım; savunmada ve hücumda tempolu oynadık, bu benim için eğlenceliydi," şeklinde konuştu.

İlk yarıda 25 sayı atan Doncic, takımını 65-40 öne geçirerek farkı açtı. Üçüncü çeyreğin ortasında fark 30 sayıyı aşarken, Mavericks son çeyrekte üstünlüğünü korudu. Dallas’ta ayrıca Daniel Gafford 18, Kyrie Irving 17 ve Dereck Lively II 11 sayı, 11 ribaund ile katkı sağladı.