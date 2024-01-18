Damacana suya yüzde 100 zam. Artık sudan ucuz lafı tarih olacak

İçecek Üreticileri Derneği (İÇDAŞ) verilerine göre, 2023 Ocak ayında 19 litrelik damacana suyun fiyatı ortalama 45 TL’ydi. Bu fiyat, 2024 Ocak ayında 90 TL’ye yükseldi.

Bu zamlarda bir yılda damacana suya yüzde 100'e yakın zam yapıldığı anlamına geliyor.

Türkiye’de uzun zamandır devam eden yüksek enflasyon sebebiyle her şeyin fiyatı gün geçtikçe artış göstermeye devam ediyor.

Bu zamların gerekçesi olarak da akaryakıt fiyatlarındaki artış, hammadde maliyetlerindeki yükseliş ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar sebep gösteriliyor.

Fakat bu zamlardan yine dar gelirli kesim etkileniyor. Zengin zenginliğini iki katına katlarken, dar gelirliler ise alım gücünü daha da kaybediyor.

Türkiye Tüketici Konfederasyonu (TÜKODER) Başkanı Bülent Deniz, damacana suya yüzde 100’e yakın gelen zammın tüketicileri zor durunda bırakabileceğini söylerken, temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için zamların geri çekilmesi gerektiğini söyledi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ise, "Damacana su fiyatlarındaki artış, fahiş fiyat uygulamasıdır. Bu artışların geri çekilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor" dedi.