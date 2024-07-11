Damada eğlence değil adeta işkence yaptılar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Damada eğlence değil adeta işkence yaptılar

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düğün öncesinde damada yapılan eğlence, ilginç anlara sahne oldu.

Davul zurna eşliğinde damat, kendisi için oluşturulan etapları tek tek geçmeye çalıştı.

Bu anlar sosyal medyada paylaşılınca viral hale geldi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü, damat eğlencesine tepki gösterdi.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, damadın düğün öncesinde gelinin ailesi ve arkadaşları tarafından oluşturulan birbirinden zorlu etapları geçmesi gereken bir eğlence yer aldı.

Damat, ilk olarak beline bağlanan salatalığı yemek için zorlu bir mücadele verdi.

Ardından, kadın kıyafetleri giydirilen damat, yerde bulunan yumurtayı alnıyla ezdi.

Üçüncü adımda ise yoğurtun içinden altını bulmaya çalıştı. Bu anlara sosyal medyadan yorum yağdı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu yapacağıma ömür boyu bekar kalırım" yorumunu ekledi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Nazilliliyim, ilk defa görüyorum böyle bir şey" yorumunda bulundu.

Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Kadına yapılsaydı çok üzülürdüm. Ama erkeğe olunca komik oluyor" ifadelerini kullandı.

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