Damada takı yerine koyun hediye edildi. Neredeyse 3 çeyrek altın fiyatında

Zonguldak’ta düzenlenen bir düğün sosyal medyada damga vurdu. Düğünde kim olduğu bilinmeyen bir misafir takı yerine damada koyun hediye etti.

Koyunu gelin masasına koyan vatandaşı görenler ise şoke oldu. Video sosyal medyada viral haline geldi.

Öte yandan bu yıl 1 koyun fiyatı neredeyse 3 çeyrek altın fiyatına denk geliyor. En ucuz koyun 10 bin liradan başlıyor.

DAHA ÖNCE ALTIN YERİNE TIR LASTİĞİ VERİLDİ

Adana’da 2 ağabey, tır şoförü olan kardeşlerinin düğününde altın yerine tanesi 16 bin liralık iki tır lastiği hediye etmişti.

Gebze’de de benzer durum yaşanmıştı. Tır lastik fiyatı altın bilezikle yarışınca damadın arkadaşları lastik almaya karar vermişti.