Damar duvarlarındaki tehlikeye iki kaşıklık çözüm! Bilim ilan etti

Son dönemde yapılan kapsamlı bilimsel çalışmalar, sofraların kadim ikilisi tahin ve limonun insan sağlığı için adeta bir kalkan görevi üstlendiğini ortaya koydu. Özellikle kardiyovasküler sistem üzerindeki etkileriyle dikkat çeken bu karışımın, damar sağlığından kemik yoğunluğuna kadar pek çok alanda önemli faydalar sunduğu belirtildi.

DAMAR SERTLİĞİNE KARŞI GÜÇLÜ SİLAH

Tahin, susam tohumlarından elde edilen zengin bir besin kaynağı olarak biliniyor. İçerdiği lignanlar (özellikle sesamin ve sesamolin) sayesinde güçlü antioksidan ve antiinflamatuar özellikler taşıdığı, bu sayede kalp ve damar sağlığını korumada önemli rol oynadığı ifade edildi.

Amerikalı kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Elizabeth Carter, tahinin kolesterol seviyesini düşürme potansiyeline dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Sesamin bileşiği, damar duvarlarında plak oluşumuna yol açan kötü kolesterolü (LDL) azaltmaya yardımcı olabilir. Limonun sunduğu yüksek C vitamini ise kolajen üretimine destek vererek damarların esnekliğini korumasına katkıda bulundu. Bu ikilinin düzenli tüketimi, damarların adeta temizlenmişçesine sağlıklı kalmasına zemin hazırlıyor."

Araştırmalar, tahinin içerdiği doymamış yağ asitlerinin ve antioksidanların, yüksek kan basıncını dengelemede ve dolayısıyla felç riskini düşürmede etkili olduğunu gösterdi.

KEMİKLER "BETON" GİBİ OLUYOR

Kemik sağlığı, tahinin öne çıkan bir diğer faydası olarak kayıtlara geçti. Tahin; Kalsiyum, magnezyum ve fosfor gibi mineraller açısından son derece zengin bir profil çizdi.

İngiliz beslenme uzmanı Dr. Alan Peterson, tahinin bu mineral yapısını vurguladı:

"Susam tohumları, kalsiyumun en iyi bitkisel kaynaklarından biri. Tahinin içindeki bu mineraller, kemik yoğunluğunu artırarak özellikle osteoporoz riskini azaltmada çok kritik bir işlev gördü. Limonun C vitamini ise kalsiyum emilimini destekleyerek bu etkiyi katladı."

Uzmanlar, tahinin düzenli olarak beslenme programına eklenmesinin, ileri yaşlarda kemik kırılganlığına karşı önemli bir önleyici adım olduğunu bildirdi.

BAĞIŞIKLIK VE C VİTAMİNİ KRALI

Limon, içeriğindeki yüksek C vitamini ile "bağışıklığın kralı" olarak nitelendirildi. Ortalama bir limonun, yetişkin bir bireyin günlük C vitamini ihtiyacının büyük bir kısmını tek başına karşıladığı tespit edildi. Bu güçlü antioksidanın, vücudu serbest radikallere karşı koruyarak bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği ve vücuttaki iltihaplanmayı azalttığı belirlendi.

Tahinde bulunan çinko, selenyum ve demir gibi bağışıklık destekleyici mineraller ise limonun bu etkisini pekiştirdi. Bu kombinasyonun, özellikle mevsim geçişlerinde enfeksiyonlara karşı daha dirençli bir vücut yapısına destek sağladığı dile getirildi.