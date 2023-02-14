Damar temizleme kürü nasıl yapılır?

Posta’da yer alan habere göre; Damar tıkanıklığını açan kürü uygulamak isteyen ancak nasıl yapacağını bilmeyenler için damar temizleme kürünün detayları dikkat çekti.

Damar tıkanıklığının açılmasında ve damarların temizlenmesinde büyük anlamda katkı sağladığı ve yardımcı olduğu bilinen damar temizleme kürü, bugünlerde çoğu kişi tarafından sıklıkla uygulanmakta ve uygulanan bu kürün faydaları görüldü.

Damar temizleme kürü, hazırlaması ve uygulaması oldukça kolay olan ve insan vücuduna faydalı etkileri açısından büyük öneme sahip olan, oldukça tesirli ve faydalı bir kür olduğu vurgulandı.

DAMAR TEMİZLEME KÜRÜ NASIL YAPILIR?

Günümüzde stres, sigara kullanımı, alkol tüketimi, yüksek kolesterol, kötü beslenme tarzı, olumsuz yaşam koşulları ve hareketsizliğin neden olduğu damar tıkanıklığının tedavisinin mümkün olduğu vurgulandı. Damar tıkanıklığı problemine ne iyi gelir sorusunu sonralar sofralarından limonu eksik tutmaması biliniyor.

Damarlarda kan dolaşımının engellendiği herhangi bir durumda ortaya çıkan tıkanıklık, oluşan pıhtının yerine ve büyüklüğüne bağlı olarak vücudun işlevlerinde önemli sorunlara neden olduğu bildirildi. Bu durumlarda, erken yapılacak bir teşhis ve hızlı başlanacak bir tedavi, sürecin ölümcül sonuçlara ulaşmaması açısından büyük ehemmiyete sahip olduğunun altı çizildi.

Limon tüketimi sayesinde kan sulanması desteklenmiş olur ve muhtemel bir kan pıhtılaşması sorununun önüne geçilebilir. Ancak eğer kan sulandırıcı etkisi olan bir ilaç kullanılıyorsa, limon tüketimini abartmamaya dikkat edilmelidir. Limon, damarlarda rahatlatıcı etkisi olan ve kanı temizleyen mucize bir meyvedir.

Doğal beslenme tarzının yardımıyla bu rahatsızlıktan doğan şikayetler minimum seviyeye indirilebilir. Maydanoz-limon- sarımsak kürü ile karaciğer toksinlerden arındırılır. Güne daha dinç ve zinde kalkılması sağlanır.

Sarımsak, kekik, zencefil, zerdeçal, muz, elma, ananas, çilek, üzüm, kızılcık, kiraz, domates, bal, soya, fasulye, böğürtlen, erik, portakal, kayısı, yeşil çay, çuha çiçeği çayı, hindiba gibi sebze, meyve ve baharatlardan kazanılan besinler damar tıkanıklığı tedavisinde yol alınmasını sağlar.

DAMAR TEMİZLEME KÜRÜ YAPILIŞI

MAYDANOZ-LİMON-SARIMSAK KÜRÜ

Ülkemizin değerli uzmanlarının açıklamalarına göre eğer ki aile geçmişinde erken kalp krizi geçirme hikayesi varsa, damar sertliği rahatsızlığı ve yüksek tansiyon gibi, böbrek yetmezliği gibi şikayetler mevcutsa bu kür tam anlamıyla bulunmaz bir nimet niteliğindedir. Maydanoz ve limonun bir araya getirilmesi adeta bir ömre bedeldir. Özellikle köy maydanozu alınabilirse alınmalıdır.

Mantar hastalığına karşı da maydanoz oldukça etkilidir. İlaçtan elde edilen etkiyi pekiştirmektedir. Kalp damarlarında tıkanma yaşayanlar, karaciğerinde yağlanma sorunu olanlar, damar yağlanması problemi yaşayanlar mutlaka bu kürü uygulamalıdır. 6 ayda bir uygulanabilecek bir kürdür. Sabah aç karna yapılmalıdır.

Sabahları yorgun kalma şikâyetlerinin de azaldığı görülecektir.

MALZEMELER

15-16 sap kadar maydanoz

2 yemek kaşığı kadar limon suyu

1 diş sarımsak

1 bardak su

HAZIRLANIŞI

Tüm malzemeler blendırdan geçirilir. Sabahları aç karnına içip yatılması daha etkilidir.

DAMAR TEMİZLEME KÜRÜ FAYDALARI

Karaciğer yağlanması sorununa karşı etkilidir.

Damar yağlanması problemine karşı iyi gelir.

Sabahları yorgun kalma şikayetlerini azaltıcı etkisi mevcuttur.

Mantara iyi geldiği bilinir.

Kalp damarlarında yaşanan tıkanmalara karşı etkili olduğu bilinir.

Kan pıhtılaşmasını önleyici etkisi vardır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

İlk 3 gün sarımsaklı olacak şekilde uygulanır.

4-5-6. günlerde sarımsaksız olacak şekilde uygulanır.

3 gün sarımsaklı olacak şekilde 3 gün sarımsaksız olacak şekilde toplamda 27 gün uygulanır. Bu kür 6 ayda bir uygulanabilir.