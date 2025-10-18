Uzmanlar, özellikle mevsiminde tüketilen bu yiyeceklerin, damar tıkanıklığı ve yüksek tansiyonla mücadelede doğal bir yol sunduğunu ifade etti.

Kalp ve damar sağlığını tehdit eden yüksek tansiyon ve damar tıkanıklığı gibi sorunlarla mücadelede beslenmenin kritik rolü bir kez daha kanıtlandı.

Kış aylarında tezgâhlarda yerini alan bazı temel besinlerin, damar sağlığını destekleyici ve iltihaplanmayı azaltıcı özellikleri, son dönemde bilimsel araştırmaların odağında yer aldı.

Dünya genelindeki uzmanlar, özellikle brokoli, yaban mersini ve zeytinyağının kış diyetine eklenmesinin, tıkalı damarları açma potansiyeli taşıdığını vurguladı.

BİLİMSEL VERİLER IŞIĞINDA ÜÇ ÖNEMLİ KIŞ BESİNİ

1. Brokoli ve Diğer Turpgiller: Turpgiller ailesinden olan brokolinin, lif ve antioksidan (özellikle C vitamini ve karotenoidler) açısından zengin içeriğiyle damar duvarlarında biriken plak oluşumunu yavaşlattığı uzun süredir biliniyordu.

ABD merkezli Johns Hopkins Tıp Kurumu’ndan Kardiyolog Dr. Peter Miller, yeşil yapraklı ve turpgil sebzelerin, yüksek folik asit içeriği sayesinde homosistein seviyesinin düşürülmesine yardımcı olduğunu ve bu durumun damar sertliği riskini azalttığını belirtti.

Dr. Miller, "Brokoli, ıspanak ve lahana gibi kış sebzeleri, damar duvarlarının güçlendirilmesine doğrudan katkı sağlıyor" ifadesini kullandı.

2. Yaban Mersini ve Koyu Renkli Meyveler: Özellikle kışın dondurulmuş veya kuru hali yaygın olarak tüketilen yaban mersini, flavonoidler (özellikle antosiyaninler) bakımından oldukça zengin. Harvard Tıp Fakültesi'nde Tıp Profesörü ve Kardiyovasküler Epidemiyoloji Programı Direktörü olan Dr. Eric Rimm, yaban mersini gibi koyu renkli meyvelerin, kan basıncını düşürdüğünü ve damar fonksiyonlarını iyileştirdiğini dile getirdi. Dr. Rimm, yayımlanan bilimsel çalışmaların, düzenli yaban mersini tüketiminin LDL (kötü) kolesterol seviyelerini ve dolayısıyla ateroskleroz (damar sertliği) risk faktörlerini önemli ölçüde azalttığını ortaya koyduğunu vurguladı.

3. Zeytinyağı (Özellikle Sızma): Akdeniz diyetinin temel taşı olan zeytinyağı, kış aylarında salata ve yemeklerin vazgeçilmezi olarak damar sağlığına fayda sunuyor. Harvard Halk Sağlığı Okulu'nun beslenme araştırmalarında öne çıkan zeytinyağının, özellikle tekli doymamış yağ asitleri (oleik asit) ve güçlü antioksidanlar içerdiği biliniyor.

İspanya'daki Barselona Üniversitesi Beslenme ve Gıda Bilimi Bölümü'nden Profesör Dr. Ramon Estruch, sızma zeytinyağının yüksek polifenol içeriğinin, damar duvarlarındaki iltihaplanmayı azalttığını ve kan dolaşımını artırarak pıhtılaşma eğilimini düşürdüğünü ifade etti.

Estruch, Akdeniz diyetini uygulayan kişiler üzerinde yapılan randomize çalışmaların, zeytinyağının kalp-damar hastalıkları riskini düşürmedeki rolünü kesinleştirdiğini aktardı.

Uzmanlar, bu besinlerin tek başına bir tedavi yöntemi olmadığını, ancak dengeli ve sağlıklı bir diyetin parçası olarak tıkalı damarların açılmasına ve tansiyonun düzenlenmesine büyük destek verdiğini kaydetti.