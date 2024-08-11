Damat arkadaşları tarafından oto yıkamada köpüklendi

Karabük’te düğün töreninin ardından, damat Yusuf Ballı, arkadaşları tarafından sürpriz bir şekilde oto yıkama istasyonuna götürüldü. Geleneğe uygun olarak eğlenceli bir şekilde gerçekleştirilen bu geleneksel şaka, damadın düğün gününe olan enerjisini daha da artırdı. Arkadaşları, Yusuf Ballı’yı köpükle kaplayıp tazyikli suyla yıkayarak, düğün sonrası rahatlamasını sağladılar. Oto yıkama anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medyada paylaşılınca gündem oldu.