Damat Tween İtalya’da ilgi odağı oldu

İtalya’nın Floransa kentinde 9-12 Ocak tarihleri arasında düzenlenen ve 800’ü aşkın markanın katıldığı Pitti İmmagine Uomo fuarında, Damat Tween 2024/25 Sonbahar Kış Koleksiyonunu ilk kez tanıttı. Damat Tween, sürdürülebilirlik ve sessiz lüks odaklı, kalite ve şıklığı yüksek performansla birleştiren tasarımlarıyla erkek modasında geleceğin vizyonunu ortaya koydu. Fuarda, markanın tasarımlarına İtalya başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen satın alma heyetleri ilgi gösterdi. Marka, özel davetiyle de uluslararası ziyaretçilerin buluşması noktası oldu.

TÜRKİYE’DEN TEK KATILAN ERKEK GİYİM MARKASI OLDU

Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Büşra Orakçıoğlu, Pitti Uomo fuarı ile ilgili şunları söyledi; “İnanılmaz bir ilgi ve beğeniyle karşılaştık. Uluslararası profesyoneller Damat Tween 2024/25 Sonbahar Kış koleksiyonumuzun en özel parçalarından oluşan sunumumuza övgüler yağdırdı. Pitti Uomo’ya her yıl davet edilmek ayrıca bir gurur kaynağı. Dünya modasının kalbinin attığı bu platformda Türkiye’den katılan tek erkek giyim markasıyız. Dünya modasında Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz.”

EKRU, YULAF SÜTÜ VE KİL RENKLERİ ÖN PLANDA

Damat Tween, Pitti Uomo’da önceki yıllarda ikon marka ve en iyi kampanya ödülleri almıştı. Bu yıl 105.si düzenlenen Pitti’de sergilediği lüks ve modern görünümün hakim olduğu 2024/25 Sonbahar Kış Koleksiyonunda kaşmir, yün ve deri tasarımlar yerini koruyor. Lora Piana , Zegna, Delfino ve Leo Master gibi İtalyan kumaşların hakim olduğu koleksiyonda, usta terzilik ve el işçiliği öğeleri de dikkat çekiyor. Tasarımlarda ekru, yulaf sütü ve kil gibi naturel renkler de bulunuyor.