'Damsız girilmez' kararı pahalıya patladı

İstanbul'daki bir eğlence mekanındaki konsere rezervasyon yapmak isteyen 4 kişilik erkek grubuna, yanlarında kadın misafir olmayınca yalnızca loca için rezervasyon yaptırabilecekleri söylendi. Bu durum üzerine yaşananlar cinsiyet temelinde ayrımcılığa maruz kalındığı gerekçesiyle Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu TİHEK'e taşındı. İşletme ceza ile karşı karşıya kaldı.

TİHEK'in kararına göre, M.Y.K, 3 arkadaşıyla İstanbul'daki bir eğlence mekanında düzenlenen konsere rezervasyon yaptırmak istedi.

Ancak verilen cevap "4 erkeğin yanlarında kadın misafir olmadan sadece loca için rezervasyon yaptırabilecekleri" şeklinde oldu. Vatandaş maddi durumları nedeniyle locadan bilet alamadı. Bunun üzerine M.Y.K kadınlar için böyle bir kısıtlamanın olmadığın belirterek, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu TİHEK'e başvurdu.

TİHEK incele kapsamında, eğlence mekanından yazılı beyan istedi. İşletmeden verilen yanıtta tek başına veya ekip olarak gelen kadınların da yanında erkek olmadan loca dışındaki yerlerde misafir edilmediği belirtildi.

İşletme savunmasında,sadece erkeklerin yanlarında kadın olmaksızın işletmeye alınmadığının kabulünde dahi bu durumun ayrımcılık olarak nitelendirilemeyeceği ifade edildi. Cevapta ülkenin sosyal ve kültürel yapısı düşünüldüğünde gece mekanlarının kadınlar için güvenli olmadığı, bu durumun kadınlar için güvenli ve huzurlu bir ortam yaratma çabasından kaynaklandığı savunması yapıldı.

Başvuruyu karara bağlayan TİHEK, cinsiyet temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle işletmeye 120 bin lira idari para cezası verdi. Karar, oy çokluğuyla alındı.

"ERKEKLERİN KADINLARI RAHATSIZ EDECEĞİNE DAİR DÜŞÜNCE TOPLUMSAL ÖN YARGI"

6701 sayılı Kanun'un 2. maddesine göre, kişinin almak istediği hizmeti almasının zorlaştırılmasının da doğrudan ayrımcılığı gündeme getirdiği kaydedilen kararda, "muhatabın, başvuran ve arkadaşlarını yalnızca locada ağırlamak şeklindeki teklifinin başvuran ve arkadaşlarının hizmetten yararlanmasını engellemediği ancak bu kişiler açısından hizmetten yararlanmayı maddi ve manevi olarak zorlaştırdığı açıktır" ifadelerine yer verildi.

İşletmenin, "Erkek gruplarının alınmamasının kadınlar için güvenli ve huzurlu bir ortam yaratma çabası olduğu" savunmasına kararında yer veren TİHEK, işletmede erkeklerin kadınları rahatsız ettiğine dair bir delilin dosyaya sunulmadığına dikkati çekti.

Başvuran ve arkadaşlarının da daha önce bu tarz bir tavırda bulunduklarını ya da bu şekilde davranabileceklerini gösterir herhangi bir olgu veya olayın da dosyaya sunulmadığını bildiren kurum, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Erkeklerin kadınları rahatsız edeceğine dair düşünce toplumsal ön yargılardan ileri gelmekte ve bunun gibi ön yargılar toplumdaki eşitsizliği derinleştirmektedir. Yalnızca ön yargılardan ve varsayımlardan hareketle erkeklerden oluşan grupların işletmeye alınmaması şeklindeki farklı muameleyle ulaşılmak istenen amacın meşru olmadığı, bu amaç meşru sayılsa dahi somut olay adaleti açısından bu şekilde bir uygulamanın ölçülü olmadığı açıktır."

İKİ ÜYE KARŞI OY KULLANDI

Karara muhalefet şerhi koyan iki üye, söz konusu uygulamanın Türk toplumunun özelliği ve gereksinimlerinden kaynaklandığını, kamu düzeni ve güvenliği açısından kamusal yararı da yakından ilgilendirdiğini belirtti.