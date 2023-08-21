Dang humması salgını: Vaka sayısı 100 bini aştı

Bangladeş'te dang humması vakaları 100 bini aşarken, ülke genelinde bu hastalıktan ölenlerin sayısı da 485'e yükseldi.

KAYNAK: AA
Dang humması salgını: Vaka sayısı 100 bini aştı

Bangladeş Sağlık Hizmetler Genel Müdürlüğünden (DHGS) yapılan açıklamada, sadece başkent Dakka'da son 24 saatte 872 vakanın tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, yılın başından bu yana dang hummasından ölenlerin sayısının 485 olduğu, ülke genelindeki vaka sayısının da 100 bini geçtiği ifade edildi.

8 KAT DAHA FAZLA VAKA TESPİT EDİLDİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de Bangladeş'teki dang humması salgınının kötüleşmeye devam ettiğini açıkladı.

Bangladeş'te temmuzda geçen yılın aynı dönemine kıyasla 8 kat daha fazla dang humması vakası tespit edilmişti.

Ülkede geçen yıl 281 kişi dang hummasından hayatını kaybetmişti.

DANG HUMMASI NEDİR?

Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölüme neden olabiliyor.

Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen mart, haziran, eylül ve aralıkta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa yol açan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle muhtemel üreme alanlarının sürekli ilaçlanması gerekiyor.

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