Dani Alves kararını duyan Felipe Melo çıldırdı: Bedelini ödemek zorunda

Barcelona ve Brezilya Milli Takımı'nın efsane futbolcularından Dani Alves; cinsel saldırı suçundan 4.5 yıl hapis cezası almıştı.

Dani Alves geçtiğimiz günlerde 1 milyon Euro kefaletle serbest kalırken, karara en büyük tepkiyi gösterenlerden biri de Galatasaray'ın eski futbolcularından Felipe Melo oldu.

Sahadaki sert ve agresif futboluyla bilinen Brezilyalı oyuncu yaptığı açıklamalarla vatandaşını yerden yere vurdu.

İşte Felipe Melo'nun Globo Esporte'ye konu ile ilgili verdiği röportaj:

"Kimse bu konu hakkında konuşmak zorunda değil. Ama ben yorum yapmakta bir sorun görmüyorum. Benim 15 yaşında bir kızım var. Eğer kızımın başına böyle bir şey gelseydi, bu röportajı vermek için burada olmazdım. Kadınlara saygı duyulmalı, erkeklere saygı duyulmalı. Eğer suçlu bulunursa, yaptıklarının bedelini ödemek zorunda ve bu başkalarına da bunu yapmamaları için bir ders olsun. Bu çok ciddi bir mesele, sorumluluğu kimseye atamayız. Cezasını çekmeli."

"Artık futbol oynayamayacak ama olsun... Onu bir kez daha cezaevine gönderemezler, çünkü kefaletini ödedi. Yasalara göre para ödedi. Cezasının yeterince uzun olduğunu bile sanmıyorum. Daniel Alves çoktan hapisten çıktı. Bunu bir kadına yapan biri için yeterli olduğunu sanmıyorum. Kızın ailesinin duygularını düşünün. Çocuklarımızı eğitmek gibi bir görevimiz var ve bu da büyük ölçüde bir aile meselesi. Oğullarımızı ve kızlarımızı bu tür olayların yaşanmaması için eğitmek gerekiyor."