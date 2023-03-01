1 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Danimarka, tasarruf için dini bayramı resmi tatil olmaktan çıkardı

Danimarka, tasarruf için dini bayramı resmi tatil olmaktan çıkardı

Danimarka'da, Paskalya yortusu sonrası 4. cuma günü kutlanan Büyük Dua Günü "tasarruf ve savunma harcamalarını artırmak için" resmi tatillerden çıkarıldı.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 02:39
Takip Et

Danimarka, tasarruf için dini bayramı resmi tatil olmaktan çıkardı

Danimarka, tasarruf için dini bayramı resmi tatil olmaktan çıkardı
+
Aa
-

Danimarka'da parlamento, tasarruf etmek için Büyük Dua Günü dini bayramının resmi tatil olmaktan çıkarılmasını onayladı.

179 sandalyeli Danimarka Parlamentosunda milletvekilleri, tasarruf etmek ve savunma harcamalarını artırmak için Store Bededag olarak bilinen, Paskalya yortusu sonrası 4. cuma günü kutlanan Büyük Dua Günü'nün resmi tatillerden çıkarılmasını öngören yasa tasarısını oyladı.

Parlamentoda, muhalefetin, sendikaların ve din adamlarının sert eleştirilerine rağmen yasa tasarısı 68'e karşı 95 oyla kabul edildi.

Tatilin kaldırılmasıyla sağlanacak tasarrufun yılda yaklaşık 426 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor.

Muhalefet milletvekilleri yasa tasarısını "aptalca", "çılgınca" ve "tamamen yanlış" olarak nitelendirdi ancak konuyla ilgili referanduma gidilmesi konusunda anlaşamadı.

Sosyalist Halk Partisi üyesi Karsten Honge, "Hükümet insanlara bir gün daha çalışmasını emrediyor" açıklamasında bulundu.

Çok sayıda milletvekili, tatilin kaldırılmasının işverenler ve sendikalar arasında ücretler ile çalışma koşullarıyla ilgili müzakereleri karmaşık hale getireceği yönündeki endişelerini dile getirdi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
1
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
﻿26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber
2
﻿26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber
﻿26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber
﻿Başörtülü kadın sokak röportajında AKP'nin ne yaptığını anlattı. Konuşması bitince herkes alkışladı
3
﻿Başörtülü kadın sokak röportajında AKP'nin ne yaptığını anlattı. Konuşması bitince herkes alkışladı
﻿Başörtülü kadın sokak röportajında AKP'nin ne yaptığını anlattı. Konuşması bitince herkes alkışladı
﻿Hükümet istifa sesleri TRT'de yankılandı. Protestolara bir takım daha katıldı
4
﻿Hükümet istifa sesleri TRT'de yankılandı. Protestolara bir takım daha katıldı
﻿Hükümet istifa sesleri TRT'de yankılandı. Protestolara bir takım daha katıldı
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
5
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
﻿Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüşecek. Kayseri maçına PAF takımla çıkılması gündemde
6
﻿Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüşecek. Kayseri maçına PAF takımla çıkılması gündemde
﻿Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüşecek. Kayseri maçına PAF takımla çıkılması gündemde
﻿Türk hükümeti Fenerbahçe'yi cezalandırdı: İspanyol basını yasağı böyle manşete taşıdı
7
﻿Türk hükümeti Fenerbahçe'yi cezalandırdı: İspanyol basını yasağı böyle manşete taşıdı
﻿Türk hükümeti Fenerbahçe'yi cezalandırdı: İspanyol basını yasağı böyle manşete taşıdı
﻿Danimarka, tasarruf için dini bayramı resmi tatil olmaktan çıkardı
﻿Danimarka, tasarruf için dini bayramı resmi tatil olmaktan çıkardı
﻿Danimarka, tasarruf için dini bayramı resmi tatil olmaktan çıkardı
﻿İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği kuzey-güney yönlü açıldı
﻿İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği kuzey-güney yönlü açıldı
﻿İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği kuzey-güney yönlü açıldı
﻿Kastamonu açıklarında tespit edilen mayın imha edildi
﻿Kastamonu açıklarında tespit edilen mayın imha edildi
﻿Kastamonu açıklarında tespit edilen mayın imha edildi
﻿ÖSYM’den ‘sınav ücreti’ açıklaması
﻿ÖSYM’den ‘sınav ücreti’ açıklaması
﻿ÖSYM’den ‘sınav ücreti’ açıklaması
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.