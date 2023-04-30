Danimarka, Ukrayna'ya 1 milar euro vereceğini açıkladı

Editör: Naim Araoğlu

Danimarka basınında yer alan haberlere göre, hükümet Ukrayna'nın yeniden inşası için bu ülkeye 1 milyar euro yardımda bulunacak.

Danimarka Ekonomi Bakanı Lund Poulsen Ukrayna ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, ''Bu yardımın ana odak noktası, Nikolayev şehrinin yeniden inşası olacak'' dedi.

Bakan, ülkesinin olduğu gibi bütün dünyanın da Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini açıkladı. Bakan ayrıca, ''bu nedenle Ukraynalıları askeri teçhizat, finansman ve personel eğitimi gibi konularda desteklemeye devam edeceğiz'' dedi.