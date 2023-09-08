Danimarka Ukrayna'ya 10 tane tank teslim etti

Şubat 2023'te Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, Danimarka'nın Hollanda ve Almanya ile işbirliği içinde, Avrupa EUMAM işbirliğinin bir parçası olarak Ukrayna'ya daha fazla sayıda Leopard 1A5 tankı bağışlayacağını açıklamıştı.

Bu kapsamda, Danimarka Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 10 adet Leopard 1 tank, Ukrayna’ya teslim edildi. Bakanlık, daha fazla tankın da teslim edileceğini açıkladı.

ALMANYA 20 YIL ÖNCE HİZMET DIŞI BIRAKMIŞTI

Leopard 1 ana muhabere tankı İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Alman ordusu için üretilen ilk ana muharebe tankı olma özelliği taşıyor.

Alman ordusu Leopard 1 tanklarını 20 yıl önce hizmet dışı bırakmıştı ancak dünyanın farklı kıtalarındaki dokuz ülke bugün hala bu tankı kullanıyor.

1965’ten 1980’lerin ortasına kadar 4 bin 700 adet üretilen tank daha sonra yerini daha modern Leopard 2’lere bırakmıştı.